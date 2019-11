Volksvagen ne želi da veže svoje ime za kongres AfD

BERLIN, 21. studenoga 2019. (Hina) – Koncern Folksvagen naložio je upravi dvorane Folksvagen u Braunšvajgu da za vreme kongresa desne, populističke Alternative za Nemačku (AfD) prekrije natpis „Folksvagen“ koji se nalazi na dvorani, javljaju danas nemački mediji.

„Mi osuđujemo rasno-nacionalističke pozicije takozvane Alternative za Nemačku. Ova stranka je jasno pozicionirana protiv vrednosti koje zastupa naš koncern kao što su poštovanje, raznolikost, tolerancija i suživot“, stoji u saopštenju sindikata zaposlenih u Folksvagenu.

Sindikat je objasnio kako ne može da dopusti održavanje stranačke konvencije AfD-a u dvorani na kojoj stoji natpis Folksvagen, prenela je Hina.

Uprava koncerna podržala je stanovište sindikata i od uprave dvorane Folksvagen u Braunšvajgu zatražila pokrivanje natpisa „Folksvagen dvorana“, koji stoji na dvorani.

Predsednik AfD-a Jerg Mojten oštro je reagovao na odluku Folksvagena nazvavši je sramotnom i nedemokratskom.

„Ne verujem da Folksvagen kao preduzeće ovim sramotnim i nedemokratskim potezom čini uslugu“, rekao je Mojten za izdanje grupe Redakcijska mreža Nemačke.

On je koncern iz Volfsburga upozorio na to da bi njihova odluka mogla imati i finansijske posledice.

„Mnogi od hiljada članova AfD-a i miliona birača će zasigurno primiti k znanju ovu odluku Folksvagena koja bi mogla uticati i na odluku pri sledećoj kupovini automobila“. Kod mene će to biti slučaj“, rekao je Mojten.

Za vreme održavanja stranačke konvencije su najavljeni i brojni protesti u Branušvajgu, koje organizuje savez „Zaustavimo AfD“ oko kojeg je okupljeno oko 130 organizacija.

Na poslednjim parlamentarnim izborima 2017. AfD je ušao u Bundestag sa podrškom od 12,6 odsto.

Prema poslednjim ispitivanjima javnog mnijenja, AfD može da računa na podršku od oko 14 odsto birača.

Najveći automobilski koncern na svetu Folksvagen je nastao tokom nacionalsocijalističke vladavine na ideji izgradnje automobila za široke narodne mase.

(Tanjug)