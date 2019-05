Vozači snimali leševe nakon teške nesreće, a evo šta im je uradio policajac (video)

Nemačka medijska kuća DW objavila je na Tviteru video nemačkog policajca Stefana Fajfera koji je svojom reakcijom posramio vozače na auto-putu. Naime, na putu se dogodila nesreća i neki vozači iz kolone izašli su iz svojih vozila kako bi mobilnim telefonom snimili događaj.

'Do you want to see the dead people? Come with me.'

A German police officer is being called a hero for shaming drivers who filmed the scene of a fatal Autobahn crash. pic.twitter.com/iTc6OFOhxD

— DW News (@dwnews) May 24, 2019