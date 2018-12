Vraćamo se! Umesto američke vojske, u Siriju će umarširati zloglasni plaćenici (video)

Kontroverzna američka bezbednosna kompanija „Blekvoter“ najavila je svoj veliki povratak. Oni su u magazinu „Rikojl“ objavili oglas sa dramatičnom porukom: „Vraćamo se!“.

„Blekvoter“ važi za zloglasnu kompaniju upletenu u niz skandala tokom ratova na Bliskom istoku, nakon čega je čak jedno vreme poslovala pod drugim imenom, „Akademi“.

Njeno vaskrsnuće je analitičare nateralo da najavu američkog povlačenja sa ratišta na Bliskom istoku posmatraju u novom svetlu, prenosi RT.

​Oglas u „Rikojlu“ je objavljen nakon što je sekretar za odbranu SAD Džejms Matis najavio povlačenje s tog položaja, zbog čega su mnogi zabrinuti da bi predsednik SAD Donald Tramp mogao da pokrene proces privatizovanja američkog angažmana u Avganistanu i Siriji.

Povlačenje američkih trupa iz Sirije je već počelo.

Glavni pristalica ideje o privatizovanju američkog učešća na ratištima na Bliskom istoku je Erik prins, bivši šef „Blekvotera“. Ovaj dugogodišnji republikanac je kompaniju prodao 2010. godine, ali je ostao u dobrim odnosima s Trampom, a navodno je pokušavao da lobira da se američko vojno prisustvo u regiji zameni plaćenicima.

Matis, koji je kao general komandovao operacijama američke vojske u Avganistanu i Siriji, oštro se protivio ovim pokušajima.

„Sada kada je Matis otišao, sasvim je moguće da Tramp ponovo razmotri ovu ideju“, kaže za RT Majkl Maluf, bivši analitičar Pentagona.

Maluf kaže da ostaje da se vidi da li će prepuštanje američkih ratova privatnim firmama imati ikakav pozitivan efekat na terenu.

Prema njegovim rečima, trenutni odnos snaga u Siriji i Iraku je „tri plaćenika na svakog vojnika“, a rezultati su slabi.

„Erik Prins je veoma blizak Trampu, ali to bi moglo skupo da košta američku Vladu“, kaže Maluf.

