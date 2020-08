Vrlo redak fenomen: Snimljen opasni vatreni tornado (video)

Redak vatreni tornado snimljen je u Kaliforniji, blizu granice s Nevadom, gde su šumski požari i visoke temperature stvorili savršenu i veoma opasnu oluju.

Američka Nacionalna meteorološka služba u Rinu izdala je upozorenje na vatreni tornado od požara u Lojaltonu. Požar je počeo u okrugu Sijeri u Nacionalnoj šumi Taho.

– Zabrinuti smo zbog ovog ekstremno haotičnog ponašanja požara. Vatrogasci koji gase požar ne mogu da predvide kako će se vetar ponašati niti koliko će snažan biti – rekao je meteorolog Džon Mitelstad.

Požar kod Lojaltona počeo je u subotu i do večeri spalio više od 800 hektara površine.

Here’s some photos and videos from the fires and even a tornado in Loyalton, CA #LoyaltonFire #LoyaltonTornado #Loyalton pic.twitter.com/590F7cdav8

— Dylyn 🍕 79 (@DylynW) August 16, 2020