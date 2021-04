Vu: Tajvan će se braniti do zadnjeg dana ako ga napadne Kina

TAJPEJ – Tajvanski ministar spoljnih poslova Džozef Vu izjavio je danas da će se Tajvan braniti do poslednjeg dana ako ga napadne Kina.

Vu je rekao da kineski pokušaji pomirenja, dok pribegavaju vojnom zastrašivanju, šalju mešovite signale stanovnicima ostrva, preneo je AP.

On je naveo da je 10 kineskih ratnih aviona u ponedeljak ušlo u tajvansku identifikacionu zonu protivvazdušne odbrane i da je Kina rasporedila grupu nosača aviona za vežbe u blizini Tajvana.

„Spremni smo da se branimo, to se ne dovodi u pitanje“, rekao je Vu novinarima.

On je poručio da će Tajvan voditi rat ukoliko je to potrebno i da će se braniti do poslednjeg dana.

Kina ne priznaje tajvansku demokratski izabranu vladu, a kineski lider Si Đinping rekao je da se „ujedinjenje strana“ ne može odlagati u nedogled, naveo je AP.

(Tanjug)

