Vučetić: Za prava silovanih se ne bore borci protiv ćirilice

ZAGREB – Nezavisni poslanik u hrvatskom parlamentu Marko Vučetić izjavio je, povodom jučerašnjih skupova podrške žrtvama silovanja širom Hrvatske, da se za prava tih žrtava ne bore oni koji se bore protiv ćirilice.

Vučetić je na Fejsbuku napisao da se protestima šalje poruka da je potrebno boriti se za sve silovane žene u Hrvatskoj, pa tako i za one koje su to doživele za vreme rata.

Za to isto se, smatra Vučetić, ne bore oni koji se bore protiv ćirilice.

„Za sve one kojima nije jasno da se borbom za pravdu za silovane devojčice i žene, borimo i za pravdu za silovane devojčice i žene u ratu, trebamo to jasno ponoviti: borimo se za pravdu za silovane devočice i žene u RH. Za to se ne bore oni koji su protiv ćirilice“, smatra Vučetić, prenosi portal Indeks.

„Zbog toga se posebno obraćam svim silovanim Vukovarkama: izdala vas je država, izdali su vas isti oni koji se bore protiv ćirilice i tu borbu pretvaraju u borbu protiv vaših silovatelja, a tako štite sebe i njih – sebe od politicke smene, a njih od zakona i zatvora“, napisao je.

Širom Hrvatske održani su protesti „Pravda za devojčice“, podstaknuti slučajem grupnog silovanja u Zadru i time kako je pravosuđe postupalo u tom slučaju.

Demonstranti su državi poslali poruku da je nekažnjavanje zločina zapravo zločin i da žrtve nasilja u Hrvatskoj ne dobijaju adekvatnu zaštitu.

(Tanjug)