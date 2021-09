Vuci: Jankoviceva izjava da su ga stranci vrbovali istorijska

ISTANBUL – Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je večeras medije u Srbiji da integralno puste izjavu Saše Jankovića, da su ga stranci vrbovali da učestvuje u promeni aktuelne vlasti, jer, kaže, narod treba da to čuje.

Ističe da je to istorijska izjava, veoma važna za našu zemlju i siguran je da će ući u udžbenike, ne odmah, ali za 20-30 godina svakako.

Janković je, ističe Vučić, govorio iskreno i rekao je istinu, a reč je o čoveku koji je na predsedničkim izborima bio drugoplasirani sa dosta osvojenih glasova..

Time što je on rekao, kaže, samo je potvrdio ono što smo znali, jer i mi imamo naše službe i znamo šta se u zemlji događa.

„To nije pitanje da li će meni da otkaže srce, prenebegava se to što je u tome bilo pokušaja da se nađe način kako da uđe, da mi se približi, da ga prihvatim…. I on je to odbio“, rekao je Vučić.

Istakao je da odbijanjem te ponude Janković pokazao potrebnu „dozu ljudske časti“.

A zašto to nije rekao tada, nego sada, Vučić kaže, da je verovato mislio da je to nešto što je normalno i uobičajeno.

Prema Vučićevim rečima, suština svega toga i odgovor na to je „zašto bi se neko spolja radovao bržem napretku Srbije“.

Zašto bi neko voleo, upitao je predsednik, to što je Srbija po mnogo čemu, pa i po BDP uspela da za samo nekoliko godina dostigne Hrvatsku.

Istakao da ono za šta se Srbija bori jeste da nam ekonomija raste.

Ukazujući na primere napada iz regiona on je naveo pominjanje pokojnog patrijarha Irineja na „brutalan i jeziv“ način, i upitao šta bi se dogodilo da je on, na primer, nešto tako rekao za kardinala Bozanića, iako mu to kaže ne pada ni na pamet.

„Zamislite poređenje patrijarha Irineja sa Stepincem, kojeg oni veličaju u sveca, a patrijarha predstavljaju kao zločinca“, naveo Vučić i dodao da će uskoro biti optužen svako ko ne bude optužio Srbe i Srbiju da su krivi za sve.

Njegov odgovor na to je, kaže, da ljudima bar jednom mesečno treba objasniti da je ono najvažnije – rad, rad i samo rad, ne treba da očekujemo da ćen „božji darovi donositi novac s neba“.

„Moramo da radimo, jer rad je taj koji donosi novac, doosi razliku…“, rekao je predsednik i istakao:

„Oni pokušavaju da sklone mene ne zato što sam lep, pametan ili mnogo važan, već zato što su razumeli da je rukovodstvo veoma značajno u jednoj zemlji“.

Kao primer je naveo Dubaji gde mnogi građani Srbije sada sve češće putuju jer je tamošnje rukovodstvo uspelo da od Dubaji načini moćan poslovni, ekonomski i turistički centar.

„Zato im ja smetam, a ne zbog neke izgovorene reči“, rekao je Vučić i podsetio na hajku koja je protiv njega vođenja zbog raščišćavanja terena za izgradnju Beograda na vodi, a danas, kaže, nema čoveka i među onima koji su ga napadali da ne „jure stanove“ u tom naselju ili ne seda po kafićima i šetaju Promenadom.

Podsetivši na izgrađene puteve i pruge tokom mandata ove vlasti, Vučić je ponovio da neka buduća vlast neće moći da prefarba bele linije izgrađenim autoputevima i neće moći da prekreče one bolnice, domove zdravlja, vrtiće koje smo izgradili.

Na pitanje šta opozicija zapravo hoće kada je reč o međustranačkom dijalogu i uslovima za održavanje predstojećih izbora, Vučić odgovara pitanjem:“Šta hoće, vlast“.

Vučić kaže da je zadovoljan i kada su mu pred očima svi postignuti rezultati.

„A da li sam zadovoljan onoliko koliko želim, pa nisam, jer znam da uvek može više i bolje“, kaže Vučić.

Na opasku da li bi mogao da ga izda, na primer, neko od stranačkih kolega, Vučić kaže da SNS nije stranka koja je uvek bila na vlasti i 70 odsto njenog članstva je više godina provela u opoziciji nego na vlasti.

„Zato su to vučice i vukovi, koji su trpeli udarce, navikli na zatvore i bili proganjani“, kazao je Vučić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.