Vucic: Uvek sam speman za razgovor, zelimo najbolje odnose

ISTANBUL – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Istanbulu da je uvek spreman da razgovara sa svima u regionu i Srbija želi najbolje odnose i sa Crnom Gorom i Hrvatskom, koje je napadaju.

Kaže za TV Pink da je pobednički put Srbije, od koga neće odustati, da Srbija može da sustigne i pretekne druge zemlje u apsolutnom iznosu BDP-a i da je po tome već i prestigla Sloveniju po prvi put.

Kada je reč o Crnoj Gori, kaže da smo i ranije imali veći BDP i to u odnosu sedam prema jedan, dok je taj odnos sada 13 prema jedan na strani Srbije.

„Želimo da i oni rastu strahovitom brzinom i zaista želimo najboje odnose i ja sam uvek spreman da razgovram sa svima“, poručio je Vučić.

Kaže šaljivo da je u žestokim kampanjama koje se vode protiv njega u hrvatskim medijima postao veća zvezda od Lebrona Džejmsa.

„Ime koje sam dao sinu Danilo je valjda moj pokušaj da utičem na crnogorski presto, a Vukan, i to su objavili u najozbiljnijim hrvatskim novinama, da sam dao to ime svom sinu jer je to najstariji sin Stefanja Nemanje kome sam i podigao spomenik, i da je to pokazatelj moje želje za stvaranjem velike Srbije“.

Da li su oni sasvim pri sebi, zapitao je Vučić, kao i to da li oni to žele da nam određuju kakva ćemo imena da dajemo svojoj deci.

„Što se tiče naoružanja, napravili su feljton sa mojom slikom preko cele naslovne strane, šta je sve Srbija kupila i napravila. Mogu na partiju da pošalju i fakturu da im platim tu vrstu reklame, sve što su napisali je tačno, nisu politički zaključci tačni, ali ovo drugo je tačno, a mogu da im i dodam šta smo sve kupili“, rekao je Vučić.

Dodao je da Hrvatsku i Crnu Goru najviše muči naša ekonomija, ali i to što imamo dobru vojsku koja je važna za odbranu zemlje, da ne bi mogao svako da je ponižava.

„Kada vide da je agresija na Srbiju vrlo teško izvodiva, kao što je bilo lako ranije, onda su te karte drugačije promešane. Političkom rukvodostvu može da bude teže u toj situaciji, ali tu plaćate cenu da bi zemlja bila bolja, mirnija i sigurnija i mi ćemo nastaviti svoj posao po tom pitanju“, poručio je Vučić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.