PODGORICA – Demokratski front će snažno podržati predsedničkom kandidata Jakova Milatovića u drugom izbornom krugu i to će biti presudno da Milo Đukanović bude poražen, poručio je danas poslanik Jovan Vučurović.

„Đukanović 2. aprila odlazi u prošlost“, istakao je Vučurović.

,,Svi ti džepovi podrške, na koje računa Milo Đukanović, su odavno prazni i on odlazi u političku prošlost. Mislim da će podrška Đukanoviću u drugom krugu biti još manja, iako računa na dolaske ljude iz dijaspore, kao i proteklih decenija. DF će u drugom krugu snažno podržati Jakova Milatovića, što je uostalom u veče izbora poručio i Andrija Mandić, i to će biti presudno da kandidat PES pobedi i da dođe do konačnog poraza Mila Đukanovića“, naveo je Vučurović, saopšteno je na Fejsbuk stranici DF-a.

Podsetio je da je Demokratski front bio najbrojniji i najvažniji faktor pobede nad DPS-om 30. avgusta 2020. a presudno će uticati i na pobedu nad Đukanovićem 2. aprila.

Đukanović je u izbornoj noći rekao da će u drugom krugu ostvariti bolji rezultat jer, kako je kazao, nisu iskoristili sve ,,džepove podrške”.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.