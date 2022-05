Vučurović: Krivokapić širi antisrpstvo i mržnju

PODGORICA – Srpstvo i Srpska pravoslavna crkva (SPC) su u temeljima Crne Gore i ona struktura koja to negira direktno radi protiv crnogorske države, izjavio je poslanik Nove srpske demokratije, članice Demokratskog fronta Jovan Vučurović.

On ističe da se vrlo jasno pokazuje da montenegrinske strukture u kontinuitetu žele produbljivanje podela, što se može videti i po nastupima Ranka Krivokapića.

„On se, gle čuda, našao na poziciji ministra spoljnih poslova i od prvog dana po preuzimanju funkcije širi antisrpstvo, mržnju prema većinskoj Crnoj Gori i prema Srbiji“, kaže Vučurović za podgorički Dan.

Vučurović podseća da su URA i SNP izjavljivali da DPS Mila Đukanovića neće biti u vlasti, ali ono što, kako kaže, gledamo, a i što čujemo od predstavnika DPS-a, jeste da će oni vrlo snažno učestvovati u vlasti.

„Uskoro ćemo videti o kojem se obimu radi. To nije dobro, jer umesto da DPS bude uklonjen sa političke scene kao organizacija čiji je vrh mafijaški i koja je tri decenije uništavala Crnu Goru, sada im se otvara prostor da ponovo maltretiraju građane i državu. To nije dobro i oni koji im to omoguće moraće to da pojasne narodu koji je 30. avgusta glasao za promene“, naveo je Vučurović.

Nada se, kaže, da smo svi naučili da nema slobodne i demokratske Crne Gore sve dok se Milo Đukanović nalazi na bilo kojem mestu odlučivanja.

„On mora pred zakonom da odgovara za brojna nedela, a ne da bude politički faktor koji se bilo šta pita. Naša je obaveza da njegovu politiku sravnimo sa zemljom kako nikada više Crna Gora ne bi došla u poziciju da bude opljačkana, uništena i ponižena“, rekao je, između ostalog, Vučurović.

(Tanjug)

