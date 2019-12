Vulkan na Novom Zelandu izbacuje još pare i blata, odloženo izvlačenje tela

Vulkan na Belom ostrvu na Novom Zelandu danas je izbacio još pare i blata, zbog čega su vlasti primorane da odlože planove za izvlačenje tela žrtava smrtonosne erupcije.

Vulkanska podrhtavanja na Belom ostrvu intenzivirana su do nivoa koji nije vidjen od erupcije 2016. godine, saopštila je seizmička agencija GeoNet, i iznela procenu da postoji 40 do 60 odsto šanse da u naredna 24 časa dodje do nove erupcije.

Australija je poslala vojni avion da preveze neke od njenih državljana povredjenih u erupciji u ponedeljak.

Za sada je potvrdjeno da je šest osoba poginulo u toj erupciji koja je paru i pepeo poslala do 3.660 metara uvis.

Veruje se da su tela još osam osoba na ostrvu prekrivenom pepelom.

U bolnici se i dalje nalazi 30 osoba, od kojih je 25 u kritičnom stanju.

Policija veruje da je na ostrvu u vreme erupcije bilo 47 turista – 24 državljana Australije, devet Amerikanaca, pet Novozelandjana, a ostali su iz Nemačke, Velike Britanije, Kine i Malezije.

