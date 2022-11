Za odluku o obuci UKR vojnika potrebna dvotrećinska većina

ZAGREB – Hrvatski sabor bi o vladinom predlogu o učešću hrvatske vojske u evropskoj misiji za obuku ukrajinskih vojnika trebalo da se izjasni za dve sedmice, a za njegovo usvajanje je potrebna dvotrećinska poslanička većina.

Sudeći po reagovanjima poslanika opozicije tokom protekla dva dana za njih je ovaj predlog vlade protivustavan, a sabor nenadležan.

Vlada je juče u parlament uputila predlog o učešću hrvatskih vojnika u obuci Ukrajinaca ili na teritorijama drugih zemalja ili u teritoriji Hrvatske, a nakon što je predsednik države Zoran Milanović i zvanično odbio da da saglasnost.

Milanović je upućivanje vladinog predloga na izjašnjavanje saboru nazvao „ličnim terorom“ premijera Andreja Plenkovića i kršenjem Ustava.

Premijer Plenković je protivnicima učešća hrvatskih vojnika u obuci Ukrajinaca poručio da očekuje zanimljivu političku raspravu u saboru o ovom vladinom predlogu.

Hrvatski advokat Ante Nobilo izričit je da odlučivanje o učešću hrvatskih vojnika u obuci Ukrajinaca u saboru protivustavno i da najviše zakonodavno telo nikako ne bi smelo da bude dovedeno u situaciju da krši zakon.

Zagrebački Jutarnji list, međutim, danas piše danas da je istu odluku koju je juče doneo premijer Plenković, Milanović sproveo 2014. kada je bio na čelu hrvatske vlade.

Hrvatska vlada u misiju Evropske unije za vojnu pomoć Ukrajini “EU Military Ašistance Mišion – Ukraine” (EUMAM) želi da uputi do 80 vojnika u nekoliko rotacija u periodu od ove do 2024. godine. U istom periodu u Hrvatskoj bi, prema vladinom predlogu već od četvrtka, na obuci bilo do 100 ukrajinskih vojnika uz mogućnost rotacije.

Učešće hrvatskih vojnika u misiji EU je pre mesec dana potvrdio ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman na sednici Saveta ministara EU, bez prethodnih konsultacija sa predsednikom Milanovićem.

Precizirajući neke članove Zakona o obrani, Jutarnji piše da oni definišu upotrebu hrvatske vojske i da o tome odlučuje sabor, predsednik RH, premijer i ministar obrane u skladu s Ustavom i ovim zakonom.

Prema članu 54. ovog zakona, pak, odluku o angažmanu pripadnika Oružanih snaga u operacijama podrške miru, kriznim situacijama i humanitarnim operacijama u inozemstvu donosi sabor na predlog vlade, uz prethodnu šglasnost predsednika države na način utvrđen Ustavom, pojašnjava Jutarnji.

List piše da ono što Milanović sada spočitava Plenkoviću on sproveo kada je bio premijer 23. januara 2014., kada je, kako navode, potpisao odluku kojom se “odobrava prelazak granice RH oružnim snagama država saveznica (država članica NATO-a i država Partnerstva za mir) radi učešća u zajedničkim vežbama s Oružanim snagama RH”.

Dakle, zaključuje Jutarnji, tada su članice Partnerstva za mir bile države saveznice i mogle su da uđu u Hrvatsku, a osam godina kasnije za Milanovića to više nisu.

Ukrajina je, navode, članica NATO programa Partnerstvo za mir od 1994. i upravo je to argument vlade da ukrajinski vojnici u skladu s Ustavom mogu ući na teritoriju Hrvatske.

