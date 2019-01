Zaev: Albanski je drugi zvanični jezik

SKOPLJE – Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je da je Ustavom definisano da albanski jezik bude drugi zvanični jezik u toj zemlji.

On je gostujući na makedonskoj televiziji Alsat-M objasnio da je makedonski prvi zvanični jezik, da je albanski drugi i da je njihova upotreba jasno razgraničena.

„Za međunarodnu upotrebu je makedonski“, rekao je Zaev.

Upitan da prokomentariše to što je nedavno makedonska vlada saopštila da je makedonski jedini zvanični jezik, on je rekao da to saopštenje nije video.

(Tanjug)