Zaev: Postoji spremnost i volja za borbu protiv korupcije

SKOPLJE – Premijer Zoran Zaev rekao je da u Severnoj Makedoniji postoji ozbiljna politička volja i spremnost za suočavanje sa korupcijom.

On je na svom fejsbuk profilu povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije napisao: „beskompromisnu borbu protiv korupcije ćemo postići samo preko transparentnih i poštenih institucija“.

Takve, kaže, moraju da budu sve institucije, uključujući pravosuđe i tužilaštvo.

„Preko hrabre antikorupcijske komisije kakvu imamo sada, sve institucije treba da pokažu otpor prema korupciji i prema konfliktu interesa“, naveo je Zaev.

Dodao je da ako za to ne postoji volja, ili ako su u toj borbi blokirani antikorupcijski mehanizmi, to će biti društvena bolest koja će zahvatiti sve vitalne delove zajednice i to će biti pretnja njenom razvoju.

„Zato je važno da otpočne postupak provere imovine sudija i tužilaca što je pre moguće. Važno je da se utvrde konflikti interesa i u pravosuđu. Svaki sudija i tužilac treba da navede sve advokate, pravne zastupnike i tužioce iz svog okruženja koji su na bilo koji način povezani ili su bili povezani sa sudskim postupcima koji se vode. Samo preko angažovanosti i spremnosti svih institucija uspećemo da zaustavimo korupciju“, zaključio je premijer.

