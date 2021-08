Zaev: SRB uvek bila nas najveci prijatelj, prijateljstvo raste

NEGOTINO – Srbija je uvek bila najveći prijatelj Severnoj Makedoniji i jedina je u toku kovid krize iz svojih zaliha odvojila vakcine za naš narod, poručuje u intervjuu za Tanjug TV makedonski premijer Zoran Zaev.

Zaev ističe da prijateljstvo Severne Makedonije i Srbije raste, izražava nadu da će entuzijazam prijateljstva i optimizma iz ove dve zemlje i Albanije biti dominantno prisutan na Balkanu i jugoistočnoj Evropi i ohrabruje pronalaženje rešenja za KiM , uz konstataciju da vidi iskrenu nameru predsednika Srbije da se rešenje postigne-

„Definitivno smo bratski narod. Ono što je Srbija uradila kada nam je bilo najteže, a nismo mogli da nađemo način da zaštitimo lekare i medicinske sestre, čini pravi prijatelj“, kaže Zaev i napominje da su anktete pred lokalne izbore u Severnoj Makedoniji, koji će se održati 17. oktobra,pokazyale da čak 38 odsto građanaSrbiju smatra za najvećeg prijatelja

Zaev poručuje da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić njegov dobar prijatelj, koji, kaže, zajedno sa premijerkom Anom Brnabić radi na pronalaženju rešenja za KiM, napominjući da je za Severnu Makedoniju svako rešenje prihvatljivo, ukoliko garantuje mir, evropsku budućnost, poštovanje manjinskih prava.

„Nećemo nikog da uslovljavamo, nego da ohrabrimo pronalazak rešenja. Ako je ono dobro za Srbe i Albance, mi ćemo da ga pozdravimo“, naglašava Zaev.

Napominje, svako rešenje problema na Balkanu, rešenje je i za Makedonce i ceo makedonski narod.

„Ubeđen sam da će entuzijazam prijateljstva i optimizma iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije biti dominantno prisutan na Balkanu i jugoistočnoj Evropi, jer se vezuje sa dobrobit naših naroda“, ističe Zaev.

Kaže da je on lično rešavao velike probleme između Makedonaca i Albanaca u Severnoj Makedoniji, te da je postignut dogovor sa Bugarskom po pitanju evrointegracija.

Naime, Bugarska i Makedonija su 2017. godine potpisale Ugovor o prijateljstvu, dobrosusedskim odnosima i saradnji, koji Skoplje smatra jedinim preduslovom za početak pregovora sa EU.

Vlasti u Sofiji smatraju da je pre početka pregovora potrebno rešiti pitanja koja se odnose na makedonski nacionalni identitet, to jest pitanje jezika i identiteta nacionalnih heroja.

Zaev ističe da je sa Prespanskim sporazumom, kojim je promenjen ustav Severne Makedonije, rešen višedecenijski problem u kojem su sadržane osetljive stvari, kao što su upravo identitetska pitanja.

Premijer Severne Makedonije naglašava da vidi iskrenu nameru predsednika Srbije da se postigne rešenje.

„Zato i ulazimo u ovakve incijative jer trebamo da radimo na budućnosti, da približimo narode i budemo pozitivni i optimistični“, poručuje Zaev i dodaje da to ne vidi sa prištinske strane.

„Bio sam prisutan na mnogim konferencijama gde sam uvideo da sa kosovske strane ne postoji volja i želja. U procesu rešavanja problema sa imenom i sklapanja Prespanskog sporazuma, obećali smo da ćemo da uradimo sve kako bismo pronašli rešenje. Pitao sam šta je važno premijeru Ciprasu kako bi to prošlo kroz skupštinu, vladu i kod građana. U suprotnom da on to mene pita. Jedan za drugog vodili smo računa kako da dođemo do rešenja, a nažalost, to ne vidim u Prištini“, naveo je Zaev.

(Tanjug)

