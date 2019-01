Zaharova: Ako Velan želi, imaće sastanak sa drugim zemljama

MOSKVA – Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da je Rusija spremna da organizuje sastanak Pola Velana, koji je uhapšen u toj zemlji zbog sumnje za špijunažu, i predstavnika zemalja čiji je on državljanin, ako, kako je naglasila, on to želi.

Zaharova je u intervjuu za televiziju Rusija 24 rekla da su do sada samo predstavnici SAD posetili Velana, ali je dodala da su zahtev za susret s njim podnele i „druge zemlje“, čiji je Velan državljanin, preneo je TAS S.

„Ukoliko uhapšeni kaže da nema ništa protiv takvih poseta, da su mu potrebne, da ih želi, one će biti organizovane kada to bude pogodno za sve strane“, rekla je Zaharova.

Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Džeremi Hant ranije ovog meseca izjavio je da je Velika Britanija izuzetno zabrinuta zbog hapšenja Velana, koji poseduje i britansko i američko državljanstvo.

Velan je optužen u Rusiji za špijunažu i ako bude osuđen, preti mu kazna od 20 godina zatvora.

