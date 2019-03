Zaharova: London umešan u pokušaj krijučarenja bombe?

MOSKVA – Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da neki eksperti sumnjaju da je Britanija možda bila umešana u pokušaj službenika američke ambasade da prokrijumčari oplatu eksplozivne naprave preko aerodroma Šeremetjevo.

Ona je, pozivajući se na određeni broj stručnjaka, izjavila da postoji sumnja da do incidenta nije došlo zbog nepažnje ili „ludosti“ zaposlenih u ambasadi, već je to bila otvorena provokacija i da analiza cele kombinacije faktora ukazuje na to da je London „sigurno bio iza svega toga“.

Kao jedan od pokazatelja za takve sumnje navela je povratak državljanina SAD kući preko Londona, iako su, kako je podsetila, direktne vazdušne veze između Moskve i Sjedinjenih Država redovne.

„Šta se moglo dogoditi da je američki marinac koji je radio u ambasadi SAD u Moskvi na kraju uspeo da iznese oplatu eksplozivne naprave iz zemlje i da je predmet na kraju izronio na britanskoj teritoriji? Šta ako bi nam rekli: ispada da bilo šta, uključujući bombu, može da se prokrijumčariti iz Rusije? Dakle sigurno bi bilo lako doneti neki Novičok (nervni agens za koji London tvrdi da je korišćen za trovanje bivšeg pukovnika GRU Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije)“, upitala je Zaharova.

Ona je spekulisala da nakon što bi bila doneta u Britaniju, bomba bi možda bila predstavljena kao predmet koji pripada nekom ruskom državljaninu i svež dokaz onoga što je sarkastično opisala kao „napad krvožednog Kremlja usmeren na živote (britanskih) građana“.

Kao što je ranije saopštilo rusko ministarstvo spoljnih poslova, službenik američke ambasade, napuštajući Rusiju po završetku svog mandata, tvrdio je da je kupio oplatu bombe za svoju privatnu kolekciju.

On je, inače, propustio svoj let, pa zatim sledećim otišao za Njujork bez spornog predmeta.

(Tanjug)