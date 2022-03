Zaharova: Ovo je sveopsta histerija

MOSKVA – Portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je danas da je reakcija svetske zajednice na poteze Rusije, uključujući Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija histerična, a da su izjave zvaničnika „apsurdne“.

„To je histerija, to je zastrašivanje, to je sve zajedno. Oni će sve više i više da iznose te apsurdne tvrdnje“, kazala je ona.

Kako je istakla, Rusija se trudila da spreči trenutni razvoj događaja u Ukrajini ali je Zapad izabrao da na to ne obrati pažnju.

„Sve se to predstavlja kao dugoočekivana i priželjkivana akcija Rusije. Međutim, to je iznuđena situacija. Do ovoga je došlo nakon što su iscrpljene sve mogućnosti pregovora, kompromisa, objašnjenja. To je neophodno razumeti“, naglasila je Zaharova, prenosi Sputnjik.

Ocenila je da je „neverovatno da se Zapad sad srozava do takvog nivoa da ne želi na sebe da preuzme trunku odgovornosti za dešavanja u Ukrajini“.

Rekla je i da je „Vašington zauzeo licemernu poziciju po pitanju rada diplomatske misije Rusije u SAD proterivanjem ruskih diplomata“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.