Zaharova: Sajver teroristi napadaju sajtove ruskih ambasada

MOSKVA – Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas za TV kanal „Rosija-24“ da su sajtovi ruskih ambasada suočeni sa hakerskim napadima „sajber terorista“ iz Ukrajine.

„Naše ambasade su se našle pod nezapamćenim hakerskim napadima na telefone, koje sprovode sajber teroristi iz Ukrajine. To traje godinama. Pokušali smo da na to ukažemo posebnim kanalima i pokrenuli smo to pitanje na međunarodnim platformama. To traje već dugi niz godina“, rekla je Zaharova, prenosi agencija TAS S.

Kako je navela, rad ambasada je „faktički blokiran“, što je nanelo štetu civilima kojima su potrebni pomoć i konsultacije.

„Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Evropska unija treba da shvate da izvođenjem ovakve vrste hakerskog napada zadaju udarac sopstvenim građanima koji traže pomoć od ruskih ambasada u vezi sa tranzitnim putovanjima, izdavanjem dokumenata i drugim pitanjima,“ poručila je ona.

(Tanjug)

