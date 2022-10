Zaharova: Spremni da svima pojasnimo o pripremi prljave bombe

MOSKVA – Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, izjavila je danas da je Moskva spremna

da svim zainteresovanim stranama pruži detaljna pojašnjenja o pripremama Kijeva za provokaciju upotrebom „prljave bombe“.

„U ponedeljak na to pitanje je u potpunosti odgovorio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji je prokomentarisao situaciju. On je ukazao na određeno interesovanje inostranih stručnjaka i rekao da smo spremni da uspostavimo odgovarajući kontakt. Želimo da svima jasno stavimo do znanja da smo spremni da odgovorimo na sva pitanja i da ćemo pružiti potrebne odgovore“, rekla je Zaharova za Prvi kanal i dodala da je Rusija više puta ponavljala ovaj stav, prenela je agencija TAS S.

Kako je navela. ono što je potrebno da sada urade Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska jeste da odlože sve svoje planove i da sednu i pregledaju materijale koje je Rusija pominjala u telefonskim pozivima, kao i da analiziraju informacije u javnosti.

„Anglosaksonski duet je stvorio još jedno čudovište koje trenutno gura svet na najopasniju ivicu“, rekla je Zaharova.

Kazala je da je kontinuirano ukrajinsko granatiranje nuklearne elektrane Zaporožje direktan dokaz njihove „nuklearne ucene“.

Lavrov je juče rekao da će pitanje rizika da Kijev upotrebi „prljavu bombu“ biti na dnevnom redu sastanka Saveta bezbednosti UN.

Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu preneo je u telefonskim razgovorima sa kolegama iz Francuske i Turske zabrinutost zbog „mogućih provokacija Ukrajine upotrebom prljave bombe“, saopštilo je u nedelju rusko Ministarstvo odbrane.

Prljave bombe su napravljene od konvencionalnih eksplozivnih sredstava, ali je njihovo jezgro obavijeno radioaktivnim materijalom.

(Tanjug)

