Zaharova traži izveštaj o radu EU službi

MOSKVA – Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je da ne prestaju da stižu neosnovane optužbe na račun Rusije, i zatražila izveštaj o radu obaveštajnih službi EU, preneo je Sputnjik.

U sredu je šef evropske diplomatije Žozep Borelj u ime zemalja članica Evropske unije izrazio protest radom ruskih specijalnih službi.

„Mi smo neprestano komentarisali slične izjave i u posebnim slučajevima i globalno, nazivali ih besmislicama i neosnovanim izjavama. Želela bih da postavim pitanje: kada cemo od šefa evropske diplomatije čuti detaljan izveštaj o aktivnostima obaveštajnih službi država članica EU“, zapitala je Zaharova u intervjuu ruskom radiju Vesti FM.

Ona je naglasila da degradacija odnosa ne dolazi sa ruske strane.

„Kao što odlicno možemo da vidimo na primeru Češke i Poljske i na primeru kolektivnog Brisela, ta degradacija odnosa dolazi od njih. Negde je to potkopavanje i razlaganje temelja, negde je to prava subverzivna akcija, odnosno, dolazi do viševektorskog uništavanja odnosa“, ocenila je Zaharova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.