Žan-Pjer: Neprihvatljivi komentari da ništa ne možemo učiniti povodom pucnjava

VAŠINGTON – Portparolka Bele kuće Karin Žan-Pjer ocenila je danas neprihvatljivim izjave republikanaca o tome da se ništa ne može učiniti povodom masovnih pucnjava u SAD.

„Neprihvatljivo je da republikanci kažu da ne postoji ništa što možemo da uradimo“, rekla je Žan-Pjer novinarima, preneo je Rojters.

U masovnoj pucnjavi u školi u Nešvilu u Tenesiju ranije ove sedmice šest osoba je poginulo.

Republikanski poslanik iz Tenesija Tim Barčet ranije je naveo da Kongres ne može da reši probleme koji su doveli do pucnjave.

„Možemo da donesemo sve zakone koje želimo. Pucnjava se dogodila u zoni gde je zabranjeno oružje. Mi to radimo sve vreme ovde gore, donosimo zakone, a onda oni zaista nemaju efekta. Morate da se nosite sa onim što je u srcu svega. To je zlo, neki bi rekli i demonska opsednutost, ali idemo i dalje – imamo krizu mentalnog zdravlja u ovoj zemlji“, rekao je on.

Oružani napad u školi u Nešvilu, u kojem su ubijena tri deteta i tri odrasle osobe, izvela je 28-godišnja Odri Hejl, bivša učenica te škole, koju je ubila policija.

Saopšteno je da je Odri Hejl detaljno planirala napad i prethodno je nacrtala mapu škole, na kojoj se vide mesta na kojima se može ući u zgradu, kao i mesta koja pokrivaju nadzorne kamere.

(Tanjug)

