Zapanjujuće: OGROMAN oblak viđen iznad Balatona (video)

Ogroman oblak nalik onom koji formira atomska bomba viđen je iznad mađarskog jezera Balaton u Mađarskoj.

Ovaj izuzetan fenomen formira kada se deo oblaka nad jezerom pomeša sa snažnim lokalnim pljuskom, što je dovodi do zapanjujuće duge iznad površine vode.

„U to vreme je na jezeru bilo plivača. Oblak je bio spektakularan. To još nisam videla“, rekla je Aleksandra Gregor, jedna od očevidaca, prenose mađarski mediji.

Takve mikroeksplozije mogu da budu katastrofalne za avione u blizini, a izazivaju ih snažne struje tokom oluje ili kiše.

Fenomen može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta, a može se videti sa velikih udaljenosti.

Spectacular and absolutely textbook wet downburst over Lake Balaton, Hungary on August 17th. Video: Gregor Alexandrának / Met Hir pic.twitter.com/fwpnbx40Ey

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 19, 2019