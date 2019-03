Zašto Ameriku brine imovina ruskog predsednika

SAD su još od 2014. godine, počevši od ukrajinske krize, potpuno otvoreno pokušavale da kompromituju ruskog predsednika i isprovociraju državni udar u Rusiji, kako bi dovele do promene kursa politike Kremlja. Putem usvajanja novog paketa zakona oni iznova pripremaju teren.

Članovi Predstavničkog doma američkog Kongresa republikanac Valdes Demings i Eliza Stefanik iz redova demokrata razradili su nacrt zakona koji predlaže da obaveštajne službe Sjedinjenih Država prikupe informacije o imovini ruskog predsednika Vladimira Putina. Nacrt predviđa i da obaveštajne službe SAD usmere i resurse na razotkrivanje finansijskih aktiva, ali i da se sâm predsednik Donald Tramp u tome angažuje.

Kako se navodi, izveštaj koji bi potom podneli, trebalo bi da sadrži podatke o izvorima prihoda Putina i članova njegove porodice, bankarskim računima, investicijama, nepokretnostima i drugim biznis interesima ruskog predsednika.

Tačka „o imovini i aktivima Vladimira Putina“ postoji i u drugom nacrtu zakona koji je dan ranije objavljen na sajtu Kongresa, a čiji su autori senatori republikanci Lindzi Grem i Kori Gardner i demokrate Bob Menendes, Džin Šahin i Ben Kardin, a koji predviđa široku lepezu sankcija — od zabrane američkim investitorima da kupuju nove emisije ruskih državnih obveznica, do ograničenja ruskom naftnom i gasnom sektoru.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je da je reč o neozbiljnim inicijativama i da su kongresmene uhvatili „rusofobski grčevi“. Zar nemaju malo svojih briga, pitao se Peskov.

Aleksej Zubec sa Finansijskog univerziteta pri Vladi Rusije podseća da su Amerikanci, otkako je krenula kriza u Ukrajini 2014, smišljali razne načine da isprovociraju promenu kursa politike ruske vlasti, pa su u sklopu toga, kako bi izvršili uticaj na okruženje ruskog predsednika, počeli da prikupljaju podatke o Putinovoj imovini.

„Ovde se radi o tome da su Amerikanci još od 2014. godine, počevši od ukrajinske krize, potpuno otvoreno pokušavali da isprovociraju državni udar u Rusiji, kako bi doveli do promene kursa politike ruske vlasti. Do toga naravno nije došlo, jer je cela ideja jedna velika glupost. Oni smatraju da predsednik Putin i njegovi prijatelji imaju na računima neke stotine milijardi dolara na računima u Rusiji i van granica zemlje. Zvanična primanja predsednika Putina i njegovog bliskog okruženja se zvanično objavljuju, jer su svi oni državni službenici“, konstatuje ruski stručnjak.

Zubec u izjavi za Sputnjik ocenjuje da i ovaj predlog američkih kongresmena nema budućnost, jer su se prethodni pokušaji svodili na objavljivanje nešto detaljnijih telefonskih imenika državnih službenika.

„Amerikanci su jednom već pokušali da sastave spisak imovine ruske elite, kako bi kad objave te ’skandalozne‘ podatke, izazvali revolt kod građana i isprovocirali smenu vlasti. Tokom prethodnih meseci su se bavili prikupljanjem podataka, ali ono što su oni tokom te akcije uspeli da urade, jeste da naprave jedan detaljniji telefonski imenik, gde su bili pobrojani državni službenici i njihovi kontakti. Nikakve konkretne podatke, ništa od onoga što su oni želeli, nisu mogli da sakupe. Potvrdu tih ’podataka‘ nisu mogli da dobiju, jer je i taj pokušaj bio nešto poput priče sa Skripaljima, kada je navodno neko iz vlasti počinio zločin, ali dokaza nema. Skandal mogu da naprave, ali ne mogu da nađu ’Putinove milijarde‘ na računima van zemlje. Ovo je samo pokušaj pravljenja još jedne propagandne kampanje“, objašnjava naš sagovornik.

Politikolog Dmitrij Jurijev smatra da je cilj ove, kako kaže, specijalne operacije Kongresa samo jedan — da se ojača politički pritisak na rukovodstvo Rusije i državu u celini.

„Savršeno je jasno da ova ’specijalna operacija‘, koju američki organi imaju nameru da sprovedu putem usvajanja paketa zakona, ima samo jedan cilj: da pojača politički pritisak na rukovodstvo Rusije i na državu u celini. Na ovaj način oni pripremaju teren, sa namerom da kompromituju ruskog predsednika i strukture vlasti. Već smo se mnogo puta do sada susretali sa onim što je postalo mejnstrm, uobičajena praksa za Ameriku — da nekoga optuže, nacrne, unište reputaciju i karijeru i to pokušavaju da urade i sada moćnim medijskim pritiskom. Potom, kada se pokaže da je osoba nevino optužena, već je kasno, šteta je učinjena. Amerikancima je ovo postalo normalno, ne libe se da to rade i svojim državljanima“, objašnjava ruski politikolog.

Jurijev dodaje da je reč o već viđenoj metodologiji Amerikanaca kojom pokušavaju da pripreme teren za mogući unutarpolitički razdor u Rusiji, te da se radi o hibridnom ratu, u kom su ekonomske i medijske bitke u punom zamahu.

Aleksej Zubec istovremeno ukazuje da, za razliku od Amerikanaca, Rusija nikada nije preduzimala ništa slično, niti je ikad „njuškala“ po tuđim poslovima.

„Rusija ima svoje probleme, mi svoje zadatke kojima se bavimo rešavamo bez Amerikanaca. Ne pada nam napamet da tražimo milijarde američkih političara. Svakako, Rusija nema nameru da se bavi bilo kakvim ucenama ili kompromitovanjem američke elite. A to što oni konstantno pokušavaju da ucenjuju rusku ne služi ničemu, jer im do sada nije uspelo da postignu to što su nameravali“, zaključuje Zubec.

Prema imovinskoj karti Putina, koju je u aprilu 2018. godine objavio Kremlj, prihodi ruskog predsednika 2017. godine bili su nešto viši od 18,7 miliona rubalja (oko 280 hiljada dolara), a u vlasništvu je imao stan, garažno mesto i automobile GAZ M-21, „nivu“ i auto-prikolicu „skif“.

