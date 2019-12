Zatvorene ulice u centru Podgodice zbog najavljenog okupljan

PODGORICA – Bulevari i ulice u užem centru Podgodice zatvroreni su danas za vozila, ali i pešake, kako bi bila sprečena neprijavljena okupljanja ispred Skupštine, gde bi danas trebalo da bude glasanje o Zakonu o slobodi veroispovesti.

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, od ulice Jovana Tomaševića do ulice Marka Miljanova, Bulevar Stanka Dragojevića, od Boleške ulice do ulice Ivana Crnojevića, Ulica Slobode od hotela Hilton do Trga Nezavisnosti, Ulica Kralja Nikole, od hotela Hilton do hotela Nikić i Karađorđeva ulica zatvoreni su za vozila i pešake od 7.30 pa do „procene rukovodilaca obezbeđenja“.

„Zatvaranjem navedenih ulica i saobraćajnica policija je sprečila neprijavljena okupljanja ispred Skupštine i drugih obavezno štićenih objekata“, navodi policija u saopštenju.

Dodaje se i da će se prema svim pojedincima koju su putem medija pozivali građane na okupljanja protivno Zakonu o javnim okupljanjima i javnim priredbama preduzeti mere.

Poslanički klub Demokratskog fronta uputio je putem Fejsbuka poziv vernicima SPC da se danas u 11.00 sati okupe u znak protesta ispred Skupštine Crne Gore na kojoj je planirana rasprava i izglasavanje Zakona o slobodi veroispovesti.

Uprava policije Crne Gore sinoć je saopštila da nije podneta prijava za održavanje javnog okupljanja u Podgorici i da će organizatori snositi zakonom predviđene posledice.

(Tanjug)