Završena sednica parlamentarnog Odbora o kokainu

PODGORICA – Nakon gotovo pet sati rada u Podgorici je završena sednica Odbora za bezbednost i odbranu Skupštine Crne Gore na kojoj je obavljeno kontrolno saslušanje povodom poslednja zaplene oko pola tona kokaina u magacinu kompanije Voli.

Premijer Zdravko Krivokapić ponovo nije došao na saslušanje, a o razlozima pismom obavestio Odbor.

Potpredsednik vlade Dritan Abazović, koji se odazvao saslušanju, izjavio je nakon sednice, koja je održana u tzv. „gluvoj sobi“, da je Specijalno državno tužilaštvo članovima tog skupštinskog tela predstavilo novi, drugačiji izveštaj.

Abazović je kazao da je njegova poruka članovima Odbora bila da treba da, kako je rekao, „budemo srećni što je u poslednjih pet meseci zaplenjeno toliko kokaina“.

Rekao je da misli da su ovakve količine kokaina plod transnacionalnog kriminala.

„Kada je reč o povezivanju koje se tiče mene lično, mislim da je svim članovima Odbora jasno da je to smešno. Činjenica da predsednik vlade nije došao, a imao je priliku da dođe i pred članovima Odbora i kamerama kaže činjenice“, rekao je Abazović.

Prema pisanju portala podgoričkog dnevnika Vijesti, Abazović je rekao da je predsednik Odbora Milan Knežević postavio nekoliko vrlo logičnih pitanja uglavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i da su i njegova razmišljanja slična.

„Dilema koja se ispostavila jeste zašto SDT nije uzelo slučaj u kom je zaplenjeno 1,2 tone kokaina, a jeste slučaj zaplene kokaina u Voliju. Ako to nije organizovani kriminal, već su kriva samo dva čoveka iz Zete, onda iz Zete treba da bude predsenik vlade doživotni“, poručio je Abazović.

Prethodno, Knežević je kazao da predsednik Crne Gore treba da bude iz Zete.

„Gde su organizatori i gde su krijumčari, do njih moramo doći. Do sada nismo mogli doći ni do kokaina“, rekao je Abazović.

Zaključujući sednicu, Knežević je rekao da je Odbor jednoglasno usvojio izveštaj i dodao da je došao do zaključka da „neko mora da završi u ludnici“.

„Ili mi koji smo slušali ili oni koji su nam saopštavali detalje“, rekao je Knežević.

(Tanjug)

