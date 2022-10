Zbog cene energenata prodavnice skratile radno vreme

BEČ – Zbog prevelikih cena energenata i potrebe za štednjom električne energije, u Austriji su mnoge prodavnice odlučile da skrate radno vreme.

U Gracu je najveća robna kuća u centru grada “ Kastner & Eler“ odlučila da od ponedeljka do petka skrati svoje radno vreme za pola sata, što znači da će umesto do 19 sati, raditi do 18.30 časova, saopštio je direktor kompanije Martin Veg.

Troškovi za struju su, tokom ove godine, porasli deset puta, kazao je on i dodao da polovina troškova za struju otpada na osvetljenje.

Kazao je da se robna kuća zatvara ranije ne samo zbog štednje električne energije, već i zbog toga što sve manje mušterija dolazi u to vreme.

I IKEA u Gracu je skratila svoje radno vreme.

Pre pandemije je IKEA radila od 9 do 21 sat, a sada od 9 :30 do 20 časova.

„Radi se štednji energije, ali pre svega o osoblju, koje sve teže nalazimo“, objasnio je portparol IKEA Uve Blimel.

Sat vremena svoje radno vreme skratio je, još pre nekoliko meseci, tržni centar Vajnland u Lajbnicu i to, kako je saopšteno, zbog ogromnog rasta cene gasa i predstojeće grejne sezone.

