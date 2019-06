Zelenaška pomoć: Amerika naoružava susede Srbije protiv Rusije, uz paprenu kamatu

Kongres SAD je predložio da se obezbede krediti članicama NATO-a, kako bi te zemlje modernizovale svoje oružane snage i smanjile „zavisnost“ od Rusije. Ruski stručnjaci smatraju da SAD nude kredite kako bi obogatili svoj vojno-industrijski kompleks, jer će članice NATO-a za taj novac kupovati američko oružje, prenosi RT.

Inicijator novog nacrta zakona je demokrata Eliot Engel, koji je ranije pozivao da se Mađarska oslobodi „ruskog uticaja“. Naime, američki Kongres predlaže da se obezbede mehanizmi kreditiranja kako bi se „pružila podrška saveznicima Organizacije Severnoatlantskog sporazuma da se modernizuju njihove oružane snage“, i da se iz upotrebe izbaci sovjetsko oružje. Takođe je istaknuto da te zemlje nemaju dovoljno finansijskih resursa za kupovinu „nove skupe opreme“.

Prema tekstu dokumenta, nemogućnost pojedinih zemalja-članica NATO-a da u potpunosti sarađuju sa Oružanim snagama SAD, umanjuju borbene sposobnosti NATO-a i stvaraju dodatne poteškoće američkoj vojsci.

„Politika SAD je da podrži saveznike NATO-a u nabavci i raspoređivanju savremene vojne opreme koja ispunjava standarde NATO-a po operativnoj kompatibilnosti, a takođe žele da smanje njihovu zavisnost od vojnih proizvoda Rusije i zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza“, navodi se u nacrtu dokumenta, koji je unet u Kongres na razmatranje.

Kako se ističe u dokumentu, nakon Drugog svetskog rata SAD su pomagale svojim saveznicima da obnove oružane snage, pružajući im finansijsku podršku, a naglašeno je da SAD nakon završetka Hladnog rata nisu finansirale slične potrebe novih članica NATO-a.

Takođe se navodi da povratak „agresivne Rusije“ ukazuje da treba pružiti pomoć saveznicima NATO-a kako bi modernizovali svoje oružane snage.

Prema tome, SAD već dostavljaju vojnu opremu nizu zemalja preko programa stranog vojnog finansiranja, prema kome Vašington pruža finansijsku podršku svojim saveznicima, koju oni moraju da iskoriste na nabavku američkog oružja, vojne opreme ili usluga.

Naoružavanje Istočne Evrope

U dokumentu se predlaže davanje kredita članicama NATO-a, koje su se pridružile Paktu nakon 1. marta 1999. godine. Na toj listi se nalaze Albanija, Bugarska, Mađarska, Letonija, Litvanija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Češka i Estonija.

U slučaju da Kongres odobri zakon, zemlje će se kreditirati najviše 12 godina. SAD će davati kredite tek nakon što državni sekretar SAD potvrdi da zemlja-primalac pokazuje napredak u ispunjavanju obaveza, usvojenim u deklaraciji nakon samita NATO-a u Velsu 2014. godine, kao i da „poštuje demokratske vrednosti“.

Kako piše RT, danas sovjetsku opremu koriste mnoge zemlje, a posebno države Istočne Evrope. Prema mišljenju direktora Centra za stratešku konjunkturu Ivana Konovalova, ovakve inicijative svedoče o namerama SAD da započnu modernizaciju naoružanja u Istočnoj Evropi.

„U suštini, ovaj predlog je povezan sa modernizacijom naoružanja, na čemu su SAD aktivno insistirale, a na to Istočna Evropa nerado pristaje. Nemaju naročito novca, a sad će imati kredit. To će još više vezati te zemlje za SAD, to su dužničke obaveze. I za taj isti novac Amerika prodaje svoje oružje tim zemljama“, istakao je stručnjak u razgovoru sa RT.

Navodi se da Poljska, Rumunija, Bugarska, Mađarska, Češka i Slovačka poseduju najviše sovjetskog oružja među članicama NATO-a. Prema rečima Konovalova, zemlje Istočne Evrope, sa izuzetkom Poljske, ne žure da troše novac na modernizaciju naoružanja, na šta ih podstiču SAD.

Nema nikakve sumnje da će ugovore dobiti upravo američke firme

„Zemlje Istočne Evrope su spremne da ustupe svoje teritorije Amerikancima, ali ne žele da troše svoj budžet na kupovinu američkog oružja, koje je veoma skupo, a nije uvek visokog kvaliteta. Želja Amerikanaca je da prisile pre svega zemlje Istočne Evrope da modernizuju oružane sile američkim oružjem, koje će nabavljati od SAD za američki novac“, dodao je stručnjak.

Prema mišljenju glavnog urednika lista „Arsenal otečestva“ Viktora Murahovskog, Sjedinjenim Državama ne odgovara da bilo koja zemlja koristi sovjetsku tehniku, međutim, pojedine zemlje je i dalje nabavljaju.

„Poljska u velikoj meri ima sovjetsku oklopnu tehniku, a ponešto i u sastavu avijacije. Činjenica je da su pojedine članice NATO-a i nakon sovjetskog vremena nastavile da kupuju ruske sisteme, na primer Grčka. Turska je kupovala, a i danas kupuje rusku opremu, na primer protivtenkovske sisteme. Ali sistemi S-400 su izazvali uzbunu u SAD“, istakao je stručnjak.

Prema rečima Viktora Murahovskog, novi nacrt projekta je usmeren na to da ugovore o izdatim kreditima dobiju isključivo američke firme.

„Nema nikakve sumnje da će ugovore dobiti upravo američke firme. To je, u stvari, i razlog izdavanja kredita. Naravno da se tim novcem ne može kupovati ruska oprema. To je lobiranje američkog vojno-industrijskog sistema, oni koriste metode pritiska i različite operacije protiv političara koji zagovaraju normalne odnose sa Rusijom“, zaključio je ekspert.

