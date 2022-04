Zelenski govorio o nadi tokom uskršnjeg obraćanja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski govorio je o nadi i pobedi svoje države tokom današnjeg uskršnjeg obraćanja iz katedrale Svete Sofije.

„Neka nam veliki praznik danas da veliku nadu i nepokolebljivu veru da će svetlost pobediti tamu, da će dobro pobediti zlo, život smrt i zato će Ukrajina sigurno pobediti“, rekao je Zelenski.

On je rekao da Ukrajina prolazi kroz veoma teška iskušenja i poželeo da ona dodje do pravednog kraja na tom putu, do početka srećnog života i prosperiteta Ukrajine.

„Na Uskrs molimo Boga za veliku milost da ostvarimo naš san, ovo je još jedan veliki dan, dan kada će u Ukrajinu doći veliki mir“, rekao je Zelenski.

(Beta)

