Zelenski: Nisam pozvao na nuklearni udar na Rusiju

KIJEV – Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski negira da je pozvao na nuklearni udar na Rusiju, već je, kaže, upotrebio ukrajinsku reč koja je pogrešno shvaćena.

Rusija je to iskoristila u svoju korist, kaže Zelenski i tvrdi da su ruski zvaničnici počeli da „pripremaju društvo“ za moguću upotrebu nuklearnog oružja, ali i da ne veruje da je spremna da ga upotrebi.

„Oni počinju da pripremaju svoje društvo. To je veoma opasno. Nisu spremni da to urade, da to iskoriste. Ali počinju da komuniciraju. Ne znaju hoće li to iskoristiti ili ne. Mislim da je opasno čak i govoriti o tome“, rekao je Zelenski u intervjuu za Bi-Bi-Si.

Ponovo je pozvao na uvođenje preventivnih sankcija Rusiji i pozvao na neophodno delovanje jer, kako navodi, „pretnje Rusije predstavljaju rizik za celu planetu“, a zaplenili su i Zaporošku nuklearnu elektranu, najveću u Evropi.

„Svet može odmah da zaustavi akcije ruskih okupatora“, kazao je on i dodao da svet može da ih natera da napuste nuklearnu elektranu.

Komentarišući delimičnu mobilizaciju, Zelenski tvrdi da je reč o deci koja nemaju ni mitraljeze ni pancire i da su takvi „topovsko meso“.

„Ako neće da budu ćevapi, treba da se bore za život“, rekao je Zelenski i dodao da nuklearni rad nije ono čega se Putin najviše plaši, već narod.

„Samo narod je taj koji može da ga promeni, da mu oduzme vlast i preda je drugom“, kaže ukrajinski predsednik.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.