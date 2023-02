Zelenski u Parizu tražio od Makrona i Šolca avione i teško naoružanje 'što pre'

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski koji je u sredu uveče doputovao u Pariz na večeru sa svojim francuskim kolegom Emanuelom Makronom i nemačkim kancelarom Olafom Šolcom, tražio je od njih teško naoružanje i avione „što je više moguće“ i „što je pre moguće“.

„Što pre Ukrajina dobije teško naoružanje dugog dometa, što pre naši piloti dobiju avione, pre će se završiti ova ruska agresija i moći ćemo da se vratimo miru u Evropi“, rekao je Zelenski za AFP.

Makron je Zelenskog uverio u svoju „odlučnost“ da „prati“ Ukrajinu „ka pobedi“ i u svoju želju da nastavi isporuke francuskog oružja Ukrajini skoro godinu dana nakon početka ruske invazije.

„Mi stojimo uz Ukrajinu. Čvrsto. I sa odlučnošću da je pratimo do pobede i obnavljanja njenih legitimnih prava“, rekao je Makron. „Nastavićemo napore u pogledu isporuka odbrambenih sredstava“, dodao je on.

Šolc je Zelenskom rekao da će saveznici vojno podržavati Ukrajinu, posebno vojno, „koliko god bude potrebno“ da odbije rusku invaziju.

„Mi smo se angažovali sa Ukrajinom (…) i podržali Ukrajinu finansijski, humanitarno i naoružanjem: teškom artiljerijom, protiv-vazduhoplovnom odbranom i, odnedavno, isporukom borbenih tenkova, i nastavićemo da tako radimo, pa koliko god da je potrebno“, uverio je nemački kancelar na konferenciji za novinare u Parizu zajedno sa francuskim i ukrajinskim predsednicima, Makronom i Zelenskim.

Pariz je druga etapa iznenadne evropske turneje Zelenskog, posle Londona, gde je pozvao svoje saveznike da mu isporuče borbene avione kako bi odbili napade Rusije.

Nekoliko dana pre prve godišnjice invazije koju je pokrenuo ruski predsednik Vladimir Putin 24. februara 2022. godine, a koja je Zelenskog pretvorila u vojskovođu, ukrajinskog lidera je posle 22 časa njegov francuski kolega, Emanuel Makron, dočekao u Jelisejskoj palati gde je pozvao i nemačkog kancelara Olafa Šolca.

Zelenski u četvrtak iz Pariza ide u Brisel, na samit Evropske unije.

Trenutak je ključan za Ukrajinu, zabrinutu zbog nedavnih uspeha ruske vojske u Donbasu, i strahuje od velike ruske ofanzive u narednim nedeljama.

Drugo putovanje u inostranstvo za godinu dana Vladimira Zelenskog koji je u decembru dočekan kao heroj u Sjedinjenim Državama, držano je u tajnosti do kraja.

U Londonu ga je dočeka premijer Riši Sunak, zatim je govorio u britanskom parlamentu i sastao se s kraljem Čarlsom Drugim.

„Znamo da će sloboda pobediti, znamo da će Rusija izgubiti“, tvrdio je ukrajinski lider i tražio borbene avione za Ukrajinu – „krila za slobodu“, rekao je on i „zahvalio unapred za moćne britanske avione“.

Zapad je do sada oklevao da preduzme taj dodatni korak pomoći iz straha od eskalacije s Moskvom. Ali, tabui padaju jedan za drugim već godinu dana, i pristalice Kijeva su se već u januaru složile da mu daju teške tenkove.

Šef britanske vlade je Zelenskom obećao da će obučavati pilote borbenih aviona „po standardima NATO-a“, „da bi garantovao da Ukrajina može braniti svoj vazdušni prostor“ i ta Sunakova najava se smatra „otvaranjem vrata“ za isporuku borbenih aviona.

On je rekao da je od vojske tražio da prouči moguće isporuke aviona, ali uz upozoravanje da to može „potrajati“, dok bi neophodna obuka ukrajinskih pilota mogla da potraje i do tri godine.

Osmehujući se, ukrajinski predsednik je odgovorio da su ukrajinski piloti, s obzirom na svoje ratno iskustvo, već imali ekvivalent „dve i po godine“ obuke. On je priznao da je za sada prioritet dobijanje tenkova i dugometnog artiljerijskog naoružanja.

London je potvrdio da će njegovi tenkovi Čelendžer biti poslati „sledećeg meseca“, a odmah će poslati artiljeriju većeg dometa, ne precizirajući koju.

Nemačka je u sredu najavila da će krajem aprila obezbediti prvi bataljon tenkova „Leopard 2“.

Ruska ambasada u Velikoj Britaniji upozorila je da isporuke aviona neće ostati bez odgovora: „U takvom scenariju, krvava žetva sledećeg kruga eskalacije biće na vašoj savesti, zajedno s vojnim posledicama i političkim za evropski kontinent i ceo svet“.

Velika Britanija je već dala 2,3 milijarde funti (2,5 milijardi evra) vojne pomoći Kijevu i obavezala se da će je održati ove godine na tom nivou, drugom posle Sjedinjenih Država.

EU se stara da ne zaostane: „Evropa je jedna od glavnih pristalica Ukrajine sa ukupno više od 45 milijardi evra pomoći svih vrsta“, rekao je jedan francuski diplomata.

Francuska koja je često kritikovana zbog stava prema isporuci oružja, sada se ponosi time što je utrla put za slanje teških tenkova najavljujući, kao prva, u januaru, slanje lakih oklopnih vozila u Ukrajinu, zbog čega je Zelenski u intervjuu za pariski „Figaro“, objavljenom u sredu, odao priznanje Makronu.

„Mislim da se promenio, ovog puta stvarno“, pozdravio je ukrajinski predsednik stav svog francuskog kolege s kojim je ranije imao buran odnos.

Poslednjih nedelja, ruska vojska, podržana paravojnim formacijama grupe „Vagner“ i pojačana stotinama hiljada mobilisanih civila, vratila se taktici napada, posebno u Donbasu, na čiju aneksiju Moskva polaže pravo.

