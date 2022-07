Zelenski: UKR neće odustati od teritorije u zamenu za mir

VAŠINGTON – Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina neće odustati od teritorije u zamenu za mir sa Rusijom.

Zelenski je za CNN rekao da Ukrajina ne želi da ustupi bilo koju teritoriju Rusiji i istakao da teritorijalni ustupci neće biti deo diplomatskih pregovora o okoncanju rata.

„Ukrajinci nisu spremni da daju svoju zemlju, da prihvate da te teritorije pripadaju Rusiji. Ovo je naša zemlja“, rekao je Zelenski.

Ponovio je poziv američkom predsedniku Džozefu Bajdenu da poseti Kijev, ocenivši da bi to poslalo poruku Rusiji i svetu.

„Voleli bismo da vidimo predsednika Bajdena u Ukrajini. Čuo sam da je podržao tu ideju. Postoje neki bezbednosni momenti koji stoje na putu njegovoj poseti, mi to razumemo“, rekao je Zelenski.

On je ocenio da posete svetskih lidera Kijevu daju signal da podržavaju Ukrajinu jer veruju u njenu pobedu i da se, kako je naveo, „ne plaše Rusije“.

(Tanjug)

