Zeman: Molim srpski narod da nam oprosti bombardovanje

PRAG – NATO bombardovanje bila je greška, bilo je to gore od zločina i ja bih zamolio srpski narod da nam oprosti, rekao je danas predsednik Češke Miloš Zeman posle sastanka sa srpskim predsednikom Aleksnadrom Vučićem u Pragu.

On je na zajedničkoj konferenciji za novinare preneo da je sa Vučićem razgovarao o tradicionalnom češko-srpskom prijateljstvu i podsetio na 1938. godinu, kada su Češku kako je rekao, izneverili zapadni saveznici, i na 1968. godinu, kada su ih izneverili istočni savenici.

„Srpski narod u oba slučaja izrazio je svoju podršku. Mi smo mu se zahvalili bombardovanjem. Zato se ovom prilikom u svoje ime izvinjavam za bombardovanje tadasnje Jugoslavije“, poručio je Zeman.

On je rekao da ga je sve vreme to mučilo, navodeći da je Češka u vreme kada se o tome odlucivalo bila tek nekoliko nedelja u NATO.

„Tražili smo saglasnost i očajno tražili bar jednu zemlju da bude protiv, ali ostali smo sami. Ipak je to bio nedostatak hrabrosti“, rekao je Zeman i zatražio oproštaj navodeći da se ovim rešio i svoje dugogodišnje traume, jer, kako je kazao, kajanje oslobađa.

On je citirao staru latinsku izreku „rekoh i spasoh svoju dušu (Dixi et salvavi animam meam).

Zeman je rekao da je sa Vučićem razgovarao i o uspešnom razvoju ekonomske saradnje, navodeći da je u rukama imao tri stranice českih firmi koje uspesno ulazu u Srbiju.

Zeman je dodao da su razgovarali i o stavovima dve zemlje u pogledu međunarodnih odnosa, a posebno je istakao sposobnost Srbije da uspostavlja prijateljske ili korektne odnose sa svim značajnim zemljama.

Zeman je pozitivno ocenio i brzo napredovanje vakcincije u Srbiji, što je, kako je rekao, vezano i za to što Srbija ima vakcine iz više zemalja.

„Visoko cenim ovu posetu, i rado se sećam svoje posete u Beogradu i nadam se da ću pred sam kraj mandata još jednom pogledati taj grad“, rekao je Zeman.

Zeman i Vučić održali su prethodno sastanak u četiri oka, nakon svečanog dočeka uz vojne počasti i ceremonije razmene državnih odlikovanja između dva predsednika.

Predsednik Zeman je zbog lošeg zdravstvnog stanja bio u invalidskim kolicima, ali je smogao snage da ustane i pozdravi Vučića, čime je dodatno izrazio svoj poštovanje i prijateljstvo.

(Tanjug)

