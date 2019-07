Zemljotres u Kaliforniji napravio ogromnu pukotinu, vidi se iz svemira (video)

Ogromna pukotina pojavila se na Zemljinoj površini, blizu epicentra zemljotresa koji je krajem prošle nedelje pogodio jug Kalifornije, pokazale su satelitske slike.

I turned it into a gif. pic.twitter.com/fNPPZAGB2i — CJ Moose ⚒🌋 (@cjmoose) July 7, 2019

Kaliforniju je u petak pogodio zemljotres jačine 7,1 Rihtera.

TAKE A LOOK: Drone video shows crack in a California highway following an earthquake! pic.twitter.com/DNNIY13tP3 — 8News WRIC Richmond (@8NEWS) July 7, 2019

Drugi udar magnitude 6,4 u istom području dogodio se manje od 48 sati kasnije, kada je nastala ogromna pukotina blizu Ridžkresta.

Na satelitskim slikama od 4. i 6. jula, koje je objavila kompanija “Planet labs ink”, vidi se teren pogođen zemljotresom, a na internetu su postavljene i fotografije pukotine sa tla, prenose mediji.

Caltrans District 9 Maintenance crews make repairs to cracks along SR 178 near Trona within an hour after 6.4 quake in Ridgecrest #Caltrans8 @Caltrans9 @CA_Trans_Agency @CaltransHQ pic.twitter.com/FpryJoWVos — Caltrans District 8 (@Caltrans8) July 4, 2019

Obližnji autoput 178 u oblasti San Bernardino zatvoren je nakon što ga je pukotina oštetila, a ogromana pukotina izmenila topografiju Kalifornije.

Od četvrtka do nedelje Kaliforniju su pogodila dva velika i više od 4.700 manjih potresa. Stručnjaci kažu da će tlo nastaviti da podrhtava još mesecima.

Seizmolozi prognoziraju da će u narednih šest meseci ovo područje pogoditi više od 30.000 manjih potresa.

This video shows earthquake events a few hours before the M6.4 on July 4th, 2019 to present (as of above noon on July 8th, 2019). #earthquake #usgs #californiaearthquake pic.twitter.com/c5JEDynLQ4 — USGS (@USGS) July 8, 2019

Oni kažu da je zemljotres magnitude 7,1 najjači koji je pogodio Kaliforniju u poslednje dve decenije.

Američki predsednik Donald Tramp je nakon dva snažna zemljotresa proglasio vanredno stanje u Kaliforniji.