Zgrada Kongresa SAD opkoljena: Demonstranti upali (video)

Iako je zgrada Kongresa SAD zatvorena za posetioce od izbijanja pandemije, u ovom trenutku u Vašingtonu više hiljada Trampovih pristalica opkolilo je zdanje.

Oni su probili policijski kordon ispred glavnih stepenica na ulasku i ulaze u zgradu parlamenta.

U izveštaju CNN se navodi da se nikada pre nije dogodilo da demonstrantni ulaze u zgradu Kongresa i upozoravaju da je situacija izmakla kontroli i da demonstranti sprečavaju da se normalno odvija procedura potvrđivanja izborne pobede Džo Bajdena na predsedničkim izborima.

Policija raspoređuje dodatne snage i nastoji da situaciju vrati pod kontrolu.

CNN izveštava da se predsednik Tramp oglasio na svom Tviter nalogu jedan sat od eskalacije protesta svojih pristalica i upada u Kongres.

„Molim vas, podržite policiju i službe bezbednosti. Oni su istinski na strani naše zemlje. Ostanite mirni“, poručio je aktuelni američki predsednik.

Whoa: Trump supporters going at it with the police on the steps of the Capitol as Congress counts the Electoral College ballots inside pic.twitter.com/LiQhaa5KkQ

— philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021