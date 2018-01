Život na -55 ºC: Ovako izgleda kada vam se od hladnoće zaledi celo lice (foto)

Vse uže v kurse, čto u nas tut -50? I da, mы vыbiraemsя iz doma (prihoditsя) i Hodim po ulicam, pri эtom ostaёmsя v živыh😂 daže vidosik snяtь možno i sfotkatьsя🤣da i voobщe žarkovato kak to😂 Dva goda nazad vыkladыvaя podobnoe foto, я podumatь ne mogla, čto vse эti dva goda ono budet putešestvovatь po internetu i pobыvaet vo vsevozmožnыh pablikah😂 daže do @9gag došlo😅 Čtož, pora obnovitь fotočku to😂😂😂 A voobщe u menя takoe oщuщenie, čto я vvela kakuю to modu fotkatь zamorožennыe resnički ili do togo, kak sama sfotkala ih ne zamečala эtogo, no vedь seйčas počti u každoй žitelьnicы Яkutska imeetsя takaя fotočka, pravda vedь😏 a dva goda nazad ih bыlo ne tak mnogo😅 A eщё vidosik lovite🤣 I net, pandoй я posle эtogo ne stanovlюsь, slava moeй tuši dlя resnic, kotoraя ne tečёt posle эtogo😍❤️ Tut mogla bы bыtь reklama tuši, no ne budet😅 I net, эto я ne specialьno šla i dыšala specom na resnicы, эto prosto putь na rabotu v -47🤷🏼‍♀️ minut 15-20 na ulice i gotovo❄️ #zima #winter #yakutsk #yakutia

