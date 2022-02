Žozep Borelj: Rusija neće da zauzme Ukrajinu već da vrši pritisak

„Za Rusiju nije važna Ukrajina. Za Rusiju je važna arhitektura bezbednosti u Evropi, arhitektura koju osporava. Oni su zabrinuti za bezbednost i žele da razgovaraju o tome“, rekao je Borelj u utorak, u obraćanju novinarima tokom posete Vašingtonu, prenosi TAS S.

On je naveo i da cilj Moskve nije da se izvrši invazija na Ukrajinu, već da se kroz pritisak na Kijev dođe do razgovara o nečemu što je za Rusiju važno, a to je kako je naglasio, širenje NATO i bezbednosne zabrinutosti u vezi sa tim.

Foto AP Photo/Andrew Harnik, Pool

(Tanjug)

