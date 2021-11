Zvanicnica SAD o Samitu demokratije i pozivu BG i PR

VAŠINGTON/BRISEL – Američka državna podsekretarka Ezra Zeja (Uzra Zeya) izjavila je danas da su SAD proširile listu pozvanih na Samit Demokratije, čiji će domaćin 9. i 10 . DECEMBRA biti predsednik Džozef Bajden i pozvale Srbiju i Kosovo, kao odraz želje Vašingtona da se svi uključe, uče i rade na globalnoj obnovi demokratije.

„Naši dodatni pozivi reflektuju odraz želje SAD da svi budemo zajedno, da učimo i radimo zajedno sa tim vladama i parterskim zemljama. Kao zemlja posvećena demorkatskim idealima takođe želimo da vidimo demokratsku posvećnost tih zemalja u godinama akcije čiji je cilj globalna obnova demokratije, rekla je Zeja koja je podsekretar za civilnu bezbednost, demokratiju, ljudska prava. Zeja je to rekla na telefonskom brifingu za medije na koji je pozvan i Tanjug odgovarajući na pitanje Glasa Amerike da prokomentariše to to što prvo nisu pozvali Srbiju i Kosovo, a onda su im uputili poziv za učešće na Samitu demokratije i da li to može da se interprtira kao pobeda politike koju vode Priština i Beograda.

Na prethodno pitanje novinara iz Mađarske zašto je pozvana Poljska, a ne i Mađarska iako su obe zemlje kritikovane i iz EU I iz SAD, Zeja je rekla da nije u poziciji da komentariše specifične pozive.

Američki podsekretar za civilnu bezbednost demokratiju i ljudska prava, koja je danas u Briselu sa evropskim zvaničnicima i predstavnicima civilnog društva razgovarala o predstojećem Samitu, naglasila je da Samit ima tri ključne teme: odbrana od autoritarnosti, rešavanje i borba protiv korupcije i unapređenje poštovanja ljudskih prava.

Predsednik Bajden će od 9. do 10. decembra 2021. biti domaćin virtuelnog samita za lidere iz vlade, civilnog društva i privatnog sektora,a Samit će se fokusirati na izazove i mogućnosti sa kojima se suočavaju demokratije i pružiće platformu liderima da preuzmu i pojedinačne i kolektivne obaveze u odbrani demokratije i ljudskih prava u zemlji i inostranstvu, poručila je američka zvaničnica.

Samitom u decembru 2021. planirano je da započne godinu dana akcije učesnika kako bi se demokratija učinila odgovornijim i otpornijim, i izgradila šira zajednica partnera posvećenih globalnoj demokratskoj obnovi. Ispunjavanjem obaveza preuzetih na Samitu, cilj je da se pokaže kako demokratije mogu ispuniti pitanja koja su ljudima najvažnija: jačanje odgovornog upravljanja, širenje ekonomskih mogućnosti, zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda i omogućavanje dostojanstvenog života. Naglasila je da će otprilike godinu dana nakon samita u decembru 2021. , američki predsednik Bajden biti domaćin drugog samita kako bi se sagledao postignuti napredak i stvorio zajednički put.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.