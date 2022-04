Zvaničnik o bliskom susretu snaga SAD sa ruskim dronovima

VAŠINGTON – Tokom rata u Ukrajini, bilo je bliskih susreta između američkih snaga i „ruskog naoružanja“, posebno bespilotnih letelica, rekao je jedan neimenovani zvaničnik Pentagona tokom današnjeg razgovora sa novinarima.

„Bilo je nekoliko preleta bespilotnih letelica u blizini granice sa Belorusijom, nedaleko od nekih naših jedinica“, rekao je američki zvaničnik i dodao da takve situacije nisu izazvale uzbunu na terenu i u Pentagonu, prenosi CNN.

„Ništa nas to nije uzbunilo, jer to nije bilo nešto na šta ne bismo bili spremni. Ali da, to se dogodilo“, rekao je zvaničnik koji nije mogao da potvrdi da li su dronovi bili beloruski ili ruski, ali je potvrdio da su u svakom slučaju smatrani pretnjom.

(Tanjug)

