Zvaničnik UN: Glad u Burkini Faso, neki jedu samo lišće

Neki stanovnici Burkine Faso nedeljama jedu samo lišće – izjavio je zamenik generalnog sekretara UN za humanitarna pitanja Martin Grifits o stanju u toj zemlji koju je posetio.

„Rastuća nebezbednost i blokade u mnogim oblastima doveli su do izolacije nekih zajednica i sve veće gladi. Humanitarni radnici se bore da dodju do tih ljudi kojima je potrebna pomoć“, naveo je on u saopštenju posle jučerašnje posete.

Četvrtini od pet miliona stanovnika Burkine Faso hitno je potrebna pomoć. Taj broj je 40 odsto veći nego na početku godine, rekao je Grifits.

Za pružanje te pomoći je potrebno 805 miliona dolara za šta postoji plan, ali je prikupljeno manje od trećine tog iznosa.

Burkina Faso se godinama bori protiv pobune džihadista povezanih s Al Kaidom i ekstremističkom grupom Islamska država. Poginule su hiljade ljudi, a raseljena su dva miliona stanovnika.

Grifitsova poseta usledila je nakon drugog vojnog udara u toj državi za manje od devet meseci, dok je 3.200 ljudi izginulo u raznim ovogodišnjim oružanim sukobim, što je dvostruko odsto više nego prošle godine.

Grifits je uspeo da poseti opkoljeni severni grad Džibo sa 370.000 stanovnika, gde deca umiru od gladi.

„Nemamo hranu, nemamo ništa. Jedemo samo lišće“, rekao je u telefonskom razgovoru s AP stanovnik Džiboa, Dauda Maiga.

Nedovoljna je pomoć koju povremeno dodnosi nekoliko helikoptera, rekao je on, a kamioni koji pokušavaju da priđu gradu nailaze na zasede.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.