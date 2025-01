7 erotskih filmova koji su seksipilniji i vreliji od bilo koje pornografije (video)

Zašto uvek listati nasumične video snimke ili gledati pornografiju da biste zagrejali strasti u krevetu ili solo? S vremena na vreme, sve što treba da uradite je da se prijavite na platforme za striming na koje ste već pretplaćeni jer njihova biblioteka ima gomilu R-ocenjenih, erotskih filmova. Ponekad vam je potrebna samo priča u kojoj seksualna tenzija raste, a zatim vodi do najvrelijeg vrhunca, da biste svog partnera raspoložili ili upalili.

Neki filmovi su preko potrebni da bi zadovoljili vaš apetit za pozadinskom pričom, koja vodi od lepo koreografisanih erotskih sekvenci do najstrastvenijih scena vođenja ljubavi. Dole navedeni erotski filmovi garantuju nekoliko stvari: podižu vam raspoloženje, podižu seksualnu tenziju u atmosferi i dovode do sparne noći. Bilo da se radi o neverstvu, seksualnim odnosima, istopolnim vezama ili trojkama – ovi erotski filmovi će vam pomoći da uživate u ispunjenom vremenu. Smatrajte ovu listu našim zimskim poklonom vama, jer nam je svima potrebna vrelina kada je napolju hladno.

1. Duck butter (2018)

Američki nezavisni film u režiji Migela Artete prilično je jedinstven i neophodan za gledanje kada su u pitanju erotski filmovi. Dve žene iz prekinutih i neiskrenih veza sklapaju pakt da će provesti 24 sata zajedno i imati seks svaki sat. Podrazumeva se da film ima razne vruće, strastvene scene koje se ne mogu propustiti. Iako film ima toliko seksualnih sekvenci, najpopularnija je ona koja pokazuje prvi put kada dve žene vode ljubav, i traje čak 15 minuta. Ne, ne šalimo se!

2. Ljubav (2015)

Ovaj film reditelja Gaspara Noe prikazan je na Filmskom festivalu u Kanu 2015. godine i bio je svedok velikog drugog uspeha tokom pandemije na Netfliksu. Govoreći o tome zašto je film postigao toliki uspeh na Netfliksu, reditelj je rekao za Vulture: „Ljudi su morali da masturbiraju. Sada ljudi ne kupuju DVD-ove. Dakle, na platformama, šta je bila najpornografskija stvar koju su mogli da nađu, a koja je imala i umetnički izgovor? Naravno, to je bila Ljubav. Postoje milioni ljudi koji su to videli u Francuskoj tokom pandemije, a u Sjedinjenim Državama još više. Nikada ne bi išli da gledaju erotski film u bioskopu jer je to opasno.”

Poznato je da Gaspar pomera granice i iznova smisli nešto izuzetno. Momak po imenu Marfi se uključuje u seksualno strastveno i emocionalno nabijeno putovanje sa Elektrom. Da bi istražili granice svojih želja i začinili stvari, pozivaju svog očaravajuću komšinicu u krevet, nesvesni u šta se upuštaju. Zanimljivo je da su u filmu glumci bili uključeni u pravi seksualni odnos za film.

3. Ljubavnik Lejdi Četerli (2022)

Ovo nije prvi put da je knjiga D. H. Lorensa iz 1928. pretočena u film. Nekoliko erotskih filmova snimljenih prema ovoj knjizi objavljeno je na velikom platnu, a od tada, sa svakim filmom, stvari su postajale sve žešće, žešće i smelije. Lejdi Četerli započinje strastvenu aferu sa lovočuvarom imanja, vođena paralizom njenog muža tokom Prvog svetskog rata. On joj predlaže da zatrudni sa drugim muškarcem da bi mu rodila naslednika. Najvrelija scena u filmu je kada Koni, odnosno Lejdi Četerli, i Oliver imaju seks prvi put na podu okućnice. Ovaj film ima sve, ali je u isto vreme više od ženske seksualne eskapade.

4. Neverna (2002)

Ovaj erotski triler zaslužuje mesto na vašoj listi iz različitih razloga. Objavljen 2002. godine, ovaj film je izazvao seksualno buđenje za mnoge. Priča se vrti oko Koni, udate žene koja upoznaje Pola, privlačnog stranca i započinje vanbračnu vezu. Ali ubrzo njen muž Edvard postaje sumnjičav u vezi sa tim. Dajan Lejn pruža zadivljujuću predstavu u ovom filmu gde su strast i tajnovitost glavni elementi.

5. 365 Dana (2020)

Jedna od najpopularnijih filmskih franšiza na Netfliksu, 365 dana, puna je seksualnih scena od početka do kraja. Ovaj dvosatni film ima toliko seksualnih scena i momenata seksualne zadirkivanja i napetosti da će vas i vašeg partnera odmah dovesti u raspoloženje bez mnogo truda. Preskočite odmah na 1:08:38 za scenu seksa na brodu koja traje pet minuta.

6. Amar (2017)

Ovaj španski film istražuje vatrenu strast koja se rasplamsava tokom prvih dana veze mladog para, samo da bi shvatili da njihovoj vezi možda nedostaje dubina u koju su prvobitno verovali. To je sirovi prikaz sveobuhvatne fizičke privlačnosti koja vas ostavlja bez daha dok polako otkriva prazninu ispod. Jednostavno rečeno, seks između para je bio neverovatan, ali ono što se nalazilo ispod bila je šuplja jednačina. Film vam postavlja pitanje: da li je sjajna hemija dovoljna da održi ljubavnu priču?

7. Newness (2017)

Često, da bismo začinili stvari i eksperimentisali sa našim seksualnim životom, pomeramo granice koje mogu testirati čak i najjače veze. Martin i Gabrijela upoznaju se u aplikaciji za upoznavanje i brzo se zbliže. Ali dok se kreću svetom onlajn upoznavanja, njihovi susreti postaju sve intenzivniji, i fizički i emocionalno. Ovo je strastvena ljubavna priča o dvoje dvadesetogodišnjaka i njihovim izazovima da budu u otvorenoj vezi.

