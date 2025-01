Snima se film o Putinu: Evo koji slavni glumac će ga glumiti (foto)

Džud Lo je u novom intervjuu za Deadline, objavljenom u četvrtak, potvrdio da će glumiti ruskog predsednika Vladimira Putina u nadolazećem političkom trileru pod nazivom Čarobnjak iz Kremlja (The Wizard of the Kremlin).

Lo će igrati sporednu ulogu u novom filmu francuskog reditelja Olivijea Asaja koji će prikazati Putina na početku njegove političke karijere.

„Još nisam počeo da radim na tom filmu“, rekao je 52-godišnji Lo za Deadline, pre nego što je objasnio: „Mislim, jesam, ali trenutno mi to izgleda kao Everest koji treba da osvojim, a ja se nalazim u podnožju, gledam prema gore i mislim: ‘O, Bože, zašto sam pristao na ovo?'“

„Često se tako osećam kada pristanem na neki film“, dodao je, a prenosi People. „Pomislio sam: ‘O, Bože, kako ću ovo izvesti?’ Ali, na meni je da to rešim.“

Ostatak glumačke postave filma Čarobnjak iz Kremlja čine Pol Dejno, Alisija Vikander i Zek Galifianakis.

Film je inspirisan životom kontroverznog ruskog političara

Film se temelji na istoimenom bestseleru francuskog autora Đulijana da Empolija, objavljenom 2022. godine. Scenario su napisali Asaja i Emanuel Kare.

Glavnu ulogu u filmu igraće Dejno koji će glumiti Vadima Baranova, pozorišnog reditelja i producenta reality emisija, koji kasnije postaje glavni savetnik Vladimira Putina. Baranov „meša istinu s lažima, vesti s propagandom, i prema društvu se odnosi kao prema velikom reality showu“.

Lik Vadima Baranova inspirisan je Vladislavom Surkovom, bivšim ruskim političarom za kojeg se govori da je zaslužan za Putinov uspon.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com