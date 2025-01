13 neverovatno erotskih filmova i TV serija koje slave žensku seksualnost (video)

Hajde da pričamo o najboljem seksu koji smo videli u filmovima i TV emisijama koje su kreirale i za žene.

Sada smo mnogo čuli o „muškom pogledu“, konceptu koji je skovala teoretičarka filma Laura Mulvei 1975. da bi objasnila objektivizaciju žena u zapadnim medijima. I, naravno, videli smo mnogo toga, a najcitiraniji primer je neverovatno seksualizovan prikaz Megan Foks od strane Majkl Beja u njegovom filmu iz 2007., Transformersi.

U skorije vreme, međutim, „ženski pogled“ – suptilnija naličja novčića i, kao takav, složeniji za definisanje – počeo je da dobija mnogo više pažnje. Vulture dao je sve od sebe da uhvati „ženski pogled“, insistirajući da „vidi ljude kao ljude… [i] nastoji da saoseća, a ne da objektivizuje“.

To je definicija koju je lako zaobići, posebno kada su u pitanju scene erotske prirode. Jer, predugo su ženska želja i zadovoljstvo bili žigosani i gurnuti pod tepih.

A sa predstojećim izdanjem Babygirl, novog erotskog trilera Nikol Kidman o aferi na radnom mestu, osvrćemo se na neke od omiljenih erotskih filmova i TV serija koje su kreirale i za žene. Pogledajte ih što pre ukoliko niste do sada.

Ljubavnik ledi Četerli

U režiji Laure de Klermon-Toner, Netfliksova adaptacija najskandaloznijeg romana DH Lorensa u to vreme izazvala je talas na društvenim mrežama iz svih pravih razloga.

Govoreći o projektu, Korin – koja igra Konstans Četerli, ženu koja uzima ljubavnika nakon što mu je ratna povreda sprečila da bude fizički intiman sa njom – govorila je o slobodi snimanja golih scena.

„Tako mi je drago što to nije ličilo na besplatnu golotinju. Mnogo smo pričali o tome kada smo počeli da vežbamo“, rekli su za The Cut.

„Uvek smo želeli da bilo koja scena seksa, ili bilo koji deo filma, bude potpuno opravdana u njihovom iskustvu, a takođe i da evoluira… Koni je toliko gladna bilo kakve intimnosti, fizičke intimnosti. Pitam se da li su sada rađene studije o tome kako ljudi nisu shvatili koliko nam je to potrebno.

„Potrebni su nam udobnost, dodir i intimnost kao deo našeg mentalnog blagostanja i stabilnosti.“

Sex/Life

Serija Sex/Life brzo je postala najgledanija na Netfliksu kada je objavljena 2021. i lako je shvatiti zašto; smešno je seksi.

Na površini, Bili Koneli (Sara Šahi) izgleda da ima sve; savršena kuća u predgrađu, divna porodica i zaljubljeni muž (Mike Vogel). Međutim, pre nego što je postala žena i majka, Bili je bila studentkinja koja je volela zabavu i imala divlji seks sa Bredom Sajmonom (Adam Demos) – i, bože, kako joj nedostaje opojno napuštanje tih dana. Toliko da je gotovo stalno muče eksplicitne seksualne fantazije i flešbekovi, od kojih svaki gledaocu čini zadovoljstvo kao i prethodni.

Da, neki ljudi su se žalili da serija romantizuje prevaru. I da, drugi su se žalili da nema za koga da se navija. Ali, sa potpunom muškom golotinjom (pazite na tu viralnu scenu tuširanja o kojoj svi tvituju), posvećenošću ženskom pogledu i erotskim scenama koje je pedantno koreografirao koordinator intimnosti na setu, nije ni čudo što ova TV serija šalje žene levo, desno i u sredinu.

Bound

Film Bound Lane i Lilli Vachovski iz 1996. je neo-noar krimi triler za razliku od bilo kojeg drugog. Vajolet (Džina Geršon) se teško zaljubila u Korki (Dženifer Tili) – ali ona je ljubavnica nasilnog gangstera i, kao takva, prinuđena je da se okrene zaista očajničkim merama kako bi osigurala da može da bude sa ženom koju voli .

Vredi napomenuti da su, kako bi oživele scene seksa između dve žene, sestre Vahovski su angažovale seksualnu edukatorku Suzi Brajt da im napravi koreografiju.

Nesigurna

Scene seksa koje se vide u seriji Nesigurna kreatorke i glumice Ise Ree slične su nijednoj drugoj. Uživajući u svom neprijatnom sjaju koitusa, počastili smo se prijatnim seksom na sofi, upornim susretima na panoramskom točku, igranjem poveza preko očiju i svime što je između.

Ljubavna veštica

U ovoj erotskoj feminističkoj satiri, Elejn (Samanta Robinson) pravi čarolije i napitke u svom gotičkom stanu, a zatim pokupi muškarce i zavodi ih. Njene čini funkcionišu samo malo previše dobro, i ona uskoro završava sa nizom nesrećnih žrtava kojih treba da se reši. A ostavićemo vas da pogađate šta će se desiti kada se konačno zaljubi u muškarca…

Normalni ljudi

Puna golotinja, seks bez žurbe, neobična želja, nesreće u spavaćoj sobi i neobavezni razgovori o kondomima i pristanku? Nije ni čudo da smo svi tako teško pali na BBC adaptaciju Normalnih ljudi Sali Runi tokom lokdauna još 2020. godine.

Portrait Of A Lady On Fire

Nije iznenađenje što je Portret dame u plamenu osvojio nagrade na Filmskom festivalu u Kanu 2019. i Kueer Palme. Raskošna i puna seksualne napetosti, periodska drama usredsređuje se na slikarku Marijanu (Noemie Merlant) i Eloiz (Adel Henel), nevoljnu portretnu temu u koju se duboko, ludo zaljubljuje.

Klavir

Džejn Kempion je postala prva ženska rediteljka koja je osvojila prestižnu Zlatnu palmu u Kanu sa Klavirom, koji priča priču o nemoj muzičarki po imenu Ada (Holi Hanter) i njenoj neverovatno izmučenoj ljubavnoj vezi sa Bejnsom (Harvi Kajtel), penzionisanim mornar sa tetovažom Maora na licu.

Seksualno obrazovanje

Napisala Laurie Nunn, Seksualno obrazovanje nije uvek seksi; daleko od toga, u stvari. Ali, uprkos svim trenucima zbog kojih poželite da sakrijete lice pod jastukom i nikada više ne izađete, ova emisija je skoro u potpunosti fokusirana na želju, zadovoljstvo i kako da tražite ono što želite u krevetu.

Bridžerton

Sve sezone serije Bridžerton podjednako su seksi koliko i romantične, a mogu se pohvaliti mnoštvom uzavrelih scena na nizu intrigantnih lokacija (posebno se pamte „incidenti“ s merdevinama ili, u skorije vreme, ogromnim ogledalom).

Međutim, za razliku od vašeg klasičnog kidača steznika, Netfliksova serija stavlja poseban naglasak na žensko zadovoljstvo i omogućava svojim debitantkinjama da uživaju u svom uvodu u telesna zadovoljstva bez stida ili oklevanja.

Visoka umetnost

U Visokoj umetnosti Lize Čolodenko, Sidni (Rada Mičel) je postala nezadovoljna svojim savršenim životom. Međutim, kada pokuca na vrata na spratu, upoznaje renomiranu fotografkinju Lusi (Alli Sheedi) i nađe se uhvaćena u mračnu romansu koja nije nalik bilo čemu što je mogla da zamisli…

Ljubav i košarka

Da, znamo da je ovo prvenstveno film o želji mlade žene da postane profesionalna košarkašica. Međutim, takođe uključuje jednu od scena seksa o kojima se najviše priča u istoriji filma.

Kako rediteljka Gina Prince-Bithevood objašnjava za Shadow And Act: „Kada smo to radili, bila sam vrlo konkretna u pogledu toga šta želim da bude. To je prvi put devojčici, Monikin prvi put, želela sam da to bude fantazija… Nekako sam želela da dam nacrt za dečake i devojčice šta mogu da očekuju. Želela sam realnost toga. Sana [Lathan] i Omar [Epps] su bili na tako visokom zadatku u toj sceni, tako zaštitnički jedni prema drugima. Samo su prikazali realnost, posebno poglede koje su upućivali jedni drugima koji su govorili toliko toga, što je dodalo organski humor u to što sam volela.”

„Kada je došlo vreme da dobijemo našu MPAA ocenu, dali su nam R, i to zbog te scene“, nastavlja ona. „Njihov argument je bio da je scena previše stvarna, što je tako bizarno… u njoj nema golotinje, nema naskakanja. Dakle, dajete mi R jer se činilo previše stvarnim, ali to je bila cela poenta.“

Valerija

Još niste već pogledali seriju Valerija? Dodajte je na Netfliks listu. Sada u svojoj trećoj sezoni, komedija-drama prati Madriđanku u kasnim 20-im godinama koja polako shvata koliko je neispunjena šestogodišnjim brakom. Međutim, istražujući sve zamke seksa, njena neizbežna strastvena afera sa svojom simpatijom, Viktorom (Maksi Iglesijas) je neverovatno vrela.

