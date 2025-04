20 filmova boljih od knjige po kojoj su snimljeni

Poznata izreka „knjiga je uvek bolja“ nije uvek tačna — i ove filmske adaptacije to dokazuju.

‘Kum’ (1972)

‘Kum’ je nesumnjivo jedno od najvećih remek-dela u istoriji filma. Zasnovan na romanu italijansko-američkog pisca Marija Puza — koji ga je, u stvari, napisao nevoljno zbog finansijskih problema — ubrzo je postao bestseler. Holivud je ubrzo primetio, a pod majstorskom režijom Frensisa Forda Kopole, priča je preneta na veliko platno sa Marlonom Brandom koji je izveo jedan od svojih najpoznatijih nastupa.

‘Ajkula’ (1975)

Vizuelna snaga „Ajkule“ daleko nadmašuje roman Pitera Benčlija. Stiven Spilberg je stručno preveo napetost romana na jezik bioskopa, pružajući napeto i zastrašujuće iskustvo koje je publiku ostavilo u strahu od otvorene vode.

‘Forest Gamp’ (1994)

Teško je zamisliti Toma Henksa a da ne zamislimo njegovu ulogu u filmu „Forest Gamp“ (1994). U režiji Roberta Zemeckisa, ovaj omiljeni film je zapravo zasnovan na istoimenom romanu američkog pisca Vinstona Gruma. Henksov nezaboravan nastup doneo mu je drugu nagradu Oskara za najboljeg glumca.

Zelena milja (1999)

Film koji je napisao, producirao i režirao Frank Darabont, ‘Zelena milja’ je zasnovana na istoimenom romanu Stivena Kinga. Iako je Kingova knjiga nesumnjivo sjajna, film je podiže na drugi nivo, delom zahvaljujući svojoj zvezdanoj glumačkoj ekipi, koju predvode Tom Henks, Majkl Klark Dankan, Dejvid Mors, Boni Hant i Beri Peper. Bio je nominovan za najbolji film na dodeli Oskara 2000.

‘Park iz doba jure’ (1993)

Mašta je moćna, ali ništa se ne može porediti sa revolucionarnim vizuelnim efektima koje je Stiven Spilberg doneo u ‘Park iz doba jure’ 1993. Zasnovan na naučnofantastičnom avanturističkom romanu Majkla Krajtona, film je redefinisao bioskopski spektakl i oživeo dinosauruse na način koji nijedna knjiga nikada nije mogla.

‘Mari Poppins’ (1964)

Knjige Meri Popins od P.L. Traversi su voljeni, ali film iz 1964. u režiji Roberta Stivensona i produkciji Volta Diznija podigao je priču na nove visine. U kojoj je glumila Džuli Endruz u jednoj od njenih najupečatljivijih uloga, film je spojio živu akciju sa animacijom – što je bila inovacija u to vreme – i sadržao je nezaboravne pesme braće Šerman. Bila je nominovana za 13 Oskara i osvojila pet, uključujući najbolju glumicu, najbolju filmsku montažu, najbolju originalnu muziku, najbolje vizuelne efekte i najbolju originalnu pesmu. To je bio i Diznijev film sa najvećom zaradom do tog trenutka.

‘Rozmarinina beba’ (1968)

Zastrašujuća atmosfera „Rozmarinine bebe“, koju je stvorio Roman Polanski, je bez premca. Sa Miom Farou kao Rozmeri Vudhaus, film iz 1968. hvata jezivu tenziju romana Ajre Levina – ali sa dodatnim slojem bioskopskog straha koji ga čini klasikom horora

Đavo nosi Pradu (2006)

Sa kultnom izvedbom Meril Strip, ‘Đavo nosi Pradu’ (2006) zapanjio je publiku svojim glamuroznim modnim svetom. Sa istaknutim ulogama En Hatavej i Emili Blant, film koji je režirao Dejvid Frankel, zasnovan na romanu Loren Vajsberger, pokazao se još privlačnijim od knjige.

‘Blade Runner’ (1982)

„Blade Runner“ (1982) je labavo zasnovan na romanu Filipa K. Dika „Da li Androidi sanjaju električne ovce?“. Donošenje tako složene, filozofske priče na veliki ekran bio je izazov, ali Ridli Skot je isporučio vizuelno zapanjujuće i naučno-fantastično remek delo koje izaziva razmišljanje.

Isijavanje (1980)

Nema sumnje da je roman Stivena Kinga „Isijavanje“ remek-delo – kao i većina njegovih dela – ali adaptacija Stenlija Kjubrika iz 1980, sa Džekom Nikolsonom u glavnoj ulozi, je čista filmska istorija. Sama Nikolsonova zastrašujuća predstava čini film nezaboravnim horor iskustvom, što ga čini jasnim pobednikom između knjige i filma.

Kad jaganjci utihnu (1991)

Napeti triler/horor Kad jaganjci utihnu, u režiji američkog režisera Džonatana Demea, je čista filmska istorija. Entoni Hopkins pruža očaravajuću predstavu kao Hanibal Lektor – toliko jeziv i nezaboravan da prevazilazi sve što su čitaoci mogli da zamisle iz romana Tomasa Harisa.

‘Psiho’ (1960)

Ovaj film iz 1960. godine, u režiji majstora napetosti Alfreda Hičkoka, sa Entonijem Perkinsom u glavnoj ulozi, zasnovan je na istoimenom romanu Roberta Bloha. Hičkok je uzeo kreativne slobode koje su samo poboljšale priču, ostavljajući publiku na ivici svojih mesta. Rezultat? Film koji je čak i bolji od knjige.

‘Beležnica’ (2004)

Roman Nikolasa Sparksa je 2004. godine na velika platna doneo reditelj Nik Kasavetes, a fanovi nisu bili razočarani. Hemija između Rajana Goslinga i Rejčel Mekadams učinila je ovu ljubavnu priču još snažnijom i nezaboravnom.

‘Doručak kod Tifanija’ (1961)

Odri Hepbern je sinonim za klasični bioskop, a ‘Doručak kod Tifanija’ (1961) svedoči o tome. Dok roman Trumana Kapotea oslikava živopisnu sliku Holi Golajtli, ništa se ne može meriti sa kultnim trenucima koje je stvorio reditelj Blejk Edvards u ovom bezvremenskom filmu.

Paklena pomorandža (1971)

Još jednom, Stenli Kjubrik maestralno adaptira roman – ovog puta, distopijski klasik Entonija Berdžesa. Od zadivljujuće zvučne podloge do upečatljive kinematografije i nezaboravnih performansi, ‘Paklena pomorandža’ (1971) je vizuelno i tematski revolucionaran film koji prevazilazi knjigu.

Moja Afrika (1985)

Autobiografski roman Karen Bliksen je književno remek-delo, ali reditelj Sidni Polak ga je uzdigao zadivljujućom kinematografijom, uhvativši lepotu Afrike na način na koji reči jednostavno ne mogu. Sa Robertom Redfordom i Meril Strip u glavnim ulogama, „Moja Afrika“ (1985) oživela je ovu epsku romansu na najneverovatniji način.

Borilački klub (1999)

Čak je i pisac Čak Polanik priznao da je ‘Borilački klub’ (1999) bolji od njegove knjige. Režirao ga je Dejvid Finčer, a sa Bredom Pitom i Edvardom Nortonom u glavnim ulogama, energija, vizuelni stil i nezaboravni obrt čine film bioskopskim trijumfom.

‘Engleski pacijent’ (1996)

Roman Majkla Ondatdžea je prelepo adaptiran u nagrađivani film koji je uhvatio dubinu svoje priče. Fokusirajući se na odnos između medicinske sestre i misteriozne žrtve opekotina tokom poslednjih dana Drugog svetskog rata, ‘Engleski pacijent’ (1996) je osvojio više nagrada Oskara, uključujući najbolji film, najbolju režiju za Entonija Mingelu i najbolju sporednu glumicu za Džulijet Binoš.

‘Planina Brokeback’ (2005)

Iako je kratka priča Eni Prol potresna, mnogi više vole filmsku adaptaciju Anga Lija, koja je proširila emocije i složenost ove tragične ljubavne priče između dva kauboja, koju igraju Hit Ledžer i Džejk Džilehol. Filmska kinematografija koja oduzima dah i moćne izvedbe učinili su ‘Brokeback Mountain’ (2005) orijentir u LGBTQ+ pripovedanju.

Potomci (2006)

P.D. Džejmsov roman je ubedljiva distopijska priča, ali „Potomci“ Alfonsa Kuarona (2006) pretvara ga u vizuelno zapanjujuće, emocionalno intenzivno remek delo. Uz zadivljujuću kinematografiju, duge sekvence u jednom snimku i nezaboravan nastup Klajva Ovena, film podiže teme priče na drugi nivo.

‘Matilda’ (1996)

Omiljeni roman Roalda Dala ‘Matilda’ oživeo je 1996. pod rediteljskom palicom Denija DeVita. Vizuelni efekti filma i čudno pripovedanje savršeno odražavaju magiju originalne knjige, čineći je jednako zabavnom – ako ne i više – od samog romana.

