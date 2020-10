Antebellum (video)

Originalni naslov: Antebellum

Žanr: Horor

Trajanje: 1h 45min

Početak prikazivanja u bioskopima: 08.10.2020. godine

Režija: Gerard Bush, Christopher Renz

Scenario: Gerard Bush, Christopher Renz

Uloge: Janelle Monáe, Eric Lange, Jena Malone …

Sinopsis

Antebellum je zastrašujući triler producenta uspešnih filmova Get Out i US, a revolucionarni redatelji Džerard Buš i Kristofer Renc, poznati pod umetničkim imenom Bush + Renz, donose novi uzbudljivi stil u filmskom stvaralaštvu.

O filmu

Radnja ovog misterioznog horor trilera koji okupira pažnju prati uspešnu autorku Veroniku Henlej (Žanel Mone iz filmova Moonlight i Hidden Figures) zarobljenu u zastrašujućoj poremećenoj stvarnosti. Veronika mora da razotkrije jezivu misteriju pre nego što bude prekasno…

Oficijelni sajt

IMDb

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.