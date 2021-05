Barb i Star na putu za Vista Del Mar (video)

Originalni naslov: Barb and Star Go to Vista Del Mar

Vreme trajanja filma: 01 sat i 47 minuta

Glumci: Annie Mumolo, Jamie Dornan, Kristen Wiig

Režiser: Josh Greenbaum

Žanr: Komedija

Početak prikazivanja u bioskopima: 13. maja 2021. godine

Jezik: English

Sinopsis

Komedija o prijateljstvu koje svi želimo, i putovanju koje nam je svima potrebno.

O filmu

Glumice i scenaristkinje Kristen Vig i Eni Mumolo, kreativni tim koji stoji iza velikog hita Deveruše, kojima se priključio i Džejmi Dornan iz 50 nijansi sive, predvode glumačku ekipu komedije o prijateljstvu koje svi želimo, i putovanju koje nam je svima potrebno. Dve najbolje prijateljice, Barb i Star, prvi put u životu napuštaju svoj gradić Midvestern, kako bi otišle na odmor u Vista Del Mar na Floridi, gde će se uskoro naći usred avanture, ljubavnih problema i zločinca koji želi da ubije sve u gradu.

IMDb

