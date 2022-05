Čovek koji je prodao svoju kožu (video)

Originalni naslov: The Man Who Sold His Skin

Početak prikazivanja filma: 26.05.2022

Dužina trajanja filma: 104 min

Država/Godina: BEL, FRA, DEU, SWE, TUN/2020

Žanr: drama

Glumci: Yahya Mahayni, Dea Liane, Koen De Bouw, Monica Bellucci, Saad Lostan

Režiser: Kaouther Ben Hania

Distributer: Five Stars Distribution.

Sinopsis

U filmu u kome jednu od glavnih uloga igra Monika Beluči, priča prati mladog, emotivnog i povremeno impulsivnog sirijca, Sama, koji je napustio svoju zemlju i otišao u Liban bežeći od rata.

O filmu

Da bi mogao da otputuje u Evropu i započne život sa devojkom koju neizmerno voli, prihvata da bude model mladom i blaziranom savremenom umetniku kome dozvoljava da mu istetovira cela leđa. Pretvorivši svoje telo u prestižni umetnički komad, Sam će shvatiti da ga je njegova odluka odvela do svega osim slobode.

Kako kaže mlada rediteljka, Tunižanka Ben Hania, ovaj film je susret dva sveta koji se prožimaju, a upravljani su potpuno različitim kodovima. Sa jedne strane imamo svet elite u kom je sloboda ključni pojam, a na drugoj strani svet preživljavanja koji zavisi od trenutnih događaja i bez mnogo slobode izbora.

