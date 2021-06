Dohvati nebo (video)

Originalni naslov: Dohvati nebo

Vreme trajanja filma: 01 sata 24 minuta

Glumci: Milan Kovačević, Petar Kažić, Vanja Jovičević

Režiser: Milutin Darić

Žanr: Drama

Početak prikazivanja u bioskopima: 17. juna 2021.

Sinopsis

O filmu

Milutinu, čoveku srednjih godina, životna harmonija se ruši kada njegova supruga Magdalena doživljava saobraćajnu nesreću, braneći svojim telom petogodišnjeg sina koji je Milutinu bio poveren na čuvanje. Magdalena ostaje nepokretna. Ljubav između Milutina i Magdalene je uvek bila na visokom nivou, takva I ostaje. Nesreća nikada ne ide sama, Milutina ne zaobilaze ni socijalne i društveno političke turbulencije. Pred Milutinom je težak zadatak, da sačuva porodičnu idilu i da samo čestitom namerom i uz pomoć srećnih životnih okolnosti se pobrine za ono do čega mu je najviše stalo, a to je Magdalena i sreća njihovog sina Jakova. Možda će ponovni povratak na selo rešiti mnoge njihove probleme. Ljubav između Milutina, fizički zdrave osobe i Magdalene koja je sticajem nesrećnih okolnosti ostala nepokretna je takva da bi im najsrećniji i najzdraviji pozavideli. To je ono što ovaj film čini autentičnim, novim trajnim. Film između ostalog njeguje I promoviše najveće ljudske vrednosti.

IMDb

