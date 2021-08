Escape Room 2: Bez izlaza (video)

Originalni naslov: Escape Room: Tournament of Champions

Početak prikazivanja filma: 19.08.2021

Dužina trajanja filma: 88 min

Država/Godina: USA/2021

Žanr: horor, akcija

Glumci: Taylor Russell, Logan Miller, Thomas Cocquerel, Indya Moore, Holland Roden, Carlito Olivero

Režiser: Adam Robitel

Distributer: CON FILM D.O.O.

Sinopsis

Zamršene zagonetke i uzbuđenja u sobi za beg koje je postavio reditelj Adam Robitel.

O filmu

Nova priča prati šestoro neznanaca koji dolaze u situaciju koja izmiče njihovoj kontroli i koji moraju da se udruže da bi otkrili tragove koji će ih spasiti ili će umreti. U potpuno novim okruženjima, oni shvataju da je svako od njih već jednom učestvovao u toj smrtonosnoj igri.

Film u sebi ima elemente ranije izašlih horora kao što su filmovi The Cube, Saw ili Cabin in the Woods što nisu nimalo loše reference sa malim dodatkom naučne fantastike u odnosu na dizajn i na sveprisutnu kontrolu nad protagonistima filma.

