Gledajte besplatno Netfliksove filmove i serije – potpuno legalno

Popularna striming platforma Netflix se u poslednje vreme suočava sa žestokom konkurencijom. Zato su morali da učine nešto kako ne bi ispali iz trke za korisnike.

Kako bi pridobio nove korisnike, ali i pokazao šta sve nudi, Netflix je odlučio da omogući besplatno gledanje originalnih filmova, čak i za one koji nemaju nalog na ovoj platformi.

U pitanju su, dakle, filmovi i serije iz Netflix produkcije. Trebalo bi još i da dodamo kako su u pitanju samo prve sezone serija, mada bi to trebalo da bude dovoljno da vidite o čemu se radi i da li vam se sviđa ili ne.

Možete da gledate, na primer, Stranger Things, The Two Popes, When They See Us, Bird Box i još nekoliko drugih ostvarenja.

Besplatni filmovi i serije na Netflix platformi dostupni su vam putem ovog linka, ali samo putem pretraživača (ne i aplikacije). Takođe, preko iPhone uređaja nije moguće gledati besplatan materijal.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.